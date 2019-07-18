У алматинских полицейских на планшетах появится функция распознавания лиц

Новшество позволит улучшить оперативную работу по расследованию уголовных дел и розыску преступников.

Модуль распознавания лиц будет доступен на планшетах сотрудников дорожно-патрульной полиции и участковых инспекторов Алматы. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции города, передает CA-NEWS.

«Механизм работы таков: на рабочие планшеты полицейских внедряется модуль распознавания лиц. Его использование позволит осуществлять следующие функции: идентификацию лица в режиме реального времени, его проверку, к примеру, на участие в каких-либо преступлениях, идентификацию разыскиваемых лиц и неопознанных трупов, анализ видеоматериалов по архиву событий со сбором досье», — сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

Новшество позволит улучшить оперативную работу по расследованию уголовных дел и розыску преступников, а также сократить сроки по установлению причастности лиц к правонарушениям.