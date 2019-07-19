vivo демонстрирует 5G-ready инновации

Новая стратегия компании построена вокруг 5G-смартфонов и предполагает расширение инфраструктуры устройств.

На Mobile World Congress (MWC) 2019 в Шанхае vivo представила свои новейшие разработки, выпущенные в рамках новой стратегии компании, направленной на увеличение разнообразия мобильных решений в эпоху 5G.

Новая стратегия vivo построена вокруг 5G-смартфонов и предполагает расширение инфраструктуры устройств с поддержкой мобильной связи пятого поколения, включая AR-очки, смарт-часы, смарт-наушники и многое другое.

Первый 5G-смартфон vivo появится в продаже в III квартале 2019 года

На MWC в Шанхае vivo продемонстрировала свой первый коммерческий 5G-смартфон, который официально поступит в продажу в третьем квартале 2019 года.

vivo AR Glass: новый вид взаимодействия с дополненной реальностью в эпоху 5G

На MWC Shanghai 2019 компания vivo представила свои первые очки дополненной реальности vivo AR Glass с поддержкой двойного экрана и 6DoF-технологии (с поддержкой шести степеней свободы). После подключения очков к 5G-смартфону пользователи смогут испытать множество приложений, таких как игры в дополненной реальности, 3D-видео высокого разрешения, мобильный офис и программы, связанные с распознаванием лиц и объектов.

vivo AR Glass отображает контент, а 5G-смартфон выступает в качестве контроллера, который позволяет пользователю управлять приложениями. Например, во время игры смартфон становится джойстиком, а при использовании офисных приложений выступает в качестве клавиатуры. Пять типов приложений, которые сейчас поддерживаются vivo AR Glass: мобильные игры, мобильный офис, 5G-кинотеатр, распознавание лиц и объектов.

vivo Super FlashCharge: самая быстрая 120-ваттная зарядка заряжает смартфон до 50% всего за 5 минут

vivo Super FlashCharge — еще одна революционная технология, продемонстрированная в Шанхае. Это первая в отрасли 120-ваттная сверхвысокомощная зарядка. Super FlashCharge 120W использует новую схему с накачкой заряда вместе с глубоко модифицированными зарядным устройством и кабелем Type-C для реализации сверхмощной 120-ваттной зарядки (20 вольт, 6 ампер). Согласно данным лабораторных испытаний, vivo Super FlashCharge 120W способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мА·ч с 0% до 50% за 5 минут, а до 100% — всего за 13 минут. Инновационная технология позволяет пользователям моментально заряжать свои смартфоны и наслаждаться полностью мобильными смарт-решениями.