Казахстанцев призывают получать услуги онлайн

71% госуслуг сегодня можно получить через сервисы электронного правительства.

Председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева разъяснила ситуацию с очередями в ЦОНах и рассказала об альтернативе. По ее словам, большие очереди в летний период связаны с сезоном отпусков и социальными инициативами, проводимыми государством.

«Летом путешественники бегут в ЦОНы за новыми документами, а те, кто не едет в отпуск, начинают активно заниматься бумажными делами, которые откладывали целый год — это прописка, оформление недвижимости, покупка и регистрация авто. Кроме того, для реализации социальных инициатив со стороны госорганов запрашиваются различные документы, справки, за которыми люди также идут в ЦОН. Это назначение АСП, жилищная помощь, временная регистрация студентов, выдача медицинских справок», — пояснила Балташева.

Она отметила, что все эти факторы не только сезонные, но и локальные, когда наплыв в ЦОНы наблюдается только в определенных областях, в связи с социальными инициативами в них. Говоря об очередях, глава Правительства для граждан напомнила, что 71% госуслуг можно получить онлайн на портале электронного правительства, через мобильное приложение mGov или телеграм-бот EgovKzBot.

«Можно долго говорить о том, что пользоваться онлайн-услугами сложно, что не у каждого есть компьютер или интернет, что это неудобно и т. д. Но многое зависит от желания человека управлять своим временем, своей жизнью. Каждый понимает, что если по-настоящему захотеть, можно найти информацию в сети, на наших ресурсах, узнать у знакомых, написать нам, и в итоге научиться получению услуг онлайн. Если вы хотите сделать свою жизнь проще и тратить свое время на действительно важные вещи, приходите к нам. Мы вас обучим, зарегистрируем и выдадим ЭЦП», — заявила Балташева.