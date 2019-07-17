В «Зерде» выявили изъяны в ходе цифровизации Актюбинской области

Рабочая группа инфокоммуникационного холдинга представила свой отчет акиму области Ондасыну Уразалину.

Экспертами был проведен анализ информационных систем, функционирования ИКТ-инфраструктуры, государственных услуг, проекта Smart City, деятельности городской службы 109 и экстренного реагирования 112, передает Kazpravda.kz.

В необходимости подобного мониторинга убеждают имеющиеся проблемы в сфере автоматизации государственных услуг и их перевода в электронный формат. Поэтому аким области Ондасын Уразалин потребовал провести объективный анализ в сфере цифровизации, без чего сложно принять эффективные меры, направленные как на ускорение процесса информатизации, так и на исполнение госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Заместитель председателя правления Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» Алексей Анисимов представил главе региона отчет о деятельности экспертов холдинга, обследовавших текущий уровень цифровизации в 17 управлениях областного и городского акиматов и изучивших ситуацию с оказанием 200 государственных услуг.

По словам Алексея Анисимова лишь 16% госуслуг на момент проверки было автоматизировано, 39% — частично, а 45% услуг цифровые технологии не коснулись вовсе. Более того, установлено, что две информационные системы местных исполнительных органов не функционируют, еще три имеют устаревшую архитектуру.

По итогам диагностики экспертами разработан ряд предложений, направленных на устранение выявленных недостатков и дальнейшее внедрение цифровизации во всех секторах экономики. На основе предложений аким региона поручил разработать соответствующий план действий с определением конкретных сроков реализации и ответственных лиц.