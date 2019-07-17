Президент поручил госслужащим активизироваться в соцсетях

По его мнению, в век интернета — это уже обязанность.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил госслужащим стать более активными в социальных сетях. В ходе расширенного заседания правительства РК он отметил, что необходимо провести системную работу по налаживанию эффективной системы коммуникаций с населением и бизнесом, передает Kazpravda.kz.

«В каждом центральном и местном исполнительном органе должны функционировать постоянно действующие площадки для прямой и обратной связи с населением. Особое внимание надо уделить работе с социальными сетями. Каждый государственный служащий должен быть активным в социальных сетях по курируемым вопросам. В век интернета — это уже обязанность. Они могут выступать в сетевых дискуссиях, отвечать на вопросы населения в режиме онлайн», — сказал Президент.

По словам Главы государства, госслужащие могут оперативно пресекать факты распространения дезинформации в соцсетях.

«Ведь очевидно, что соцсети, а не традиционные СМИ стали сегодня основными источниками информации. Мы должны стать слышащим государством. Конечно, не меньшей проблемой является неумение чиновников правильно, на доступном простому человеку языке разъяснять проводимую политику, а также доводить до общества информацию о том, что сделано в ответ на обращение или резонансные публикации в СМИ и соцсетях. Нам предстоит восстановить доверие граждан, убеждая их цифрами, фактами, действиями, оперативно реагируя на критику и конструктивные предложения», — добавил Токаев.