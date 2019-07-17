Электронный рецептооборот увеличился после жалоб карагандинских фармацевтов

За неделю медики выписали 12,5 тыс. лекарственных назначений онлайн.

Количество выписанных электронных рецептов в Карагандинской области заметно выросло спустя месяц после требования фармацевтов о наложении моратория на приказ министра здравоохранения. Как сообщил руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев, с каждой неделей медики все чаще назначают препараты онлайн. С 27 мая по 2 июня они выписали 3 302 электронных рецептов, с 3 июня по 9 июня — 4 630, с 10 июня по 16 июня — 8 161, с 17 июня по 23 июня — 12 230, с 24 июня по 30 июня — 12 604, сообщает Kursiv.kz.

15 апреля 2019 года министр здравоохранения РК подписал приказ об изменениях в приказ от 22 мая 2015 года «Об утверждении правил выписывания, учета и хранения рецептов». Согласно документу, теперь аптекари обязаны хранить в течение трех лет все выписываемые врачами рецепты. К слову, из 7 792 зарегистрированных в Казахстане лекарственных средств, по рецепту отпускаются 6 033. В начале июня карагандинские фармацевты отправили коллективное письмо министру здравоохранения с требованием наложить мораторий на приказ до тех пор, пока не будет налажена система электронного документооборота в медицинских организациях. Поскольку чаще всего врачи выписывают бумажные рецепты с нарушениями, и их негде хранить.

По информации областного управления здравоохранения, сотни владельцев аптечного бизнеса получили логины и пароли к комплексной медицинской информационной системе (КМИС). Они могут отпускать препараты по электронным рецептам при предъявлении удостоверения или номера рецепта в приложении «DamuMed».

«Это даст частным аптекам возможность хранения рецептов и предоставления сводной информации. Упростится вопрос по обороту рецептов», — подчеркнул руководитель управления здравоохранения Карагандинской области.

Также он добавил, что хроническим больным не обязательно посещать врача для продления срока рецепта. Более того, электронный рецептооборот исключит навязывание пациентам дорогостоящих препаратов. Так как рецепты будут выписываться не по фирменному названию препарата, а по международному. Зайдя в систему КМИС, пациент сможет выбрать препарат с наименьшей стоимостью.

По словам президента Казахстанской ассоциации предпринимателей Ермека Абильдина, после обращения карагандинских фармацевтов Министерство здравоохранения РК намерено пересмотреть процедуру выписывания и хранения рецептов.

«Есть устный ответ о том, что проблема будет решаться. Перечень рецептурных препаратов будет сокращен и будет пересмотрена норма в части хранения рецептов. Ждем официального подтверждения этой информации», — прокомментировал он.