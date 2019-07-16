Объем онлайн-покупок в Казахстане достигнет 500 млрд тенге

Премьер прогнозирует рост электронной коммерции.

Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что большим потенциалом для создания новых рабочих мест обладает рынок онлайн-торговли. К 2025 году объем покупок на казахстанских интернет-площадках увеличится до 500 миллиардов тенге и составит 5% от общей розничной торговли. Ожидаемый доход от логистических компаний от транзита в рамках электронной коммерции вырастет до 1,3 триллиона тенге. С учетом смежных отраслей будет создано до 280 тысяч новых рабочих мест. Об этом он рассказал 15 июля на расширенном заседании правительства с участием президента РК, передает «Курсив».

«Реализация новой госпрограммы развития туризма до 2025 года с привлечением в отрасль 600 миллиардов тенге инвестиций позволит создать 200 тысяч рабочих мест с учетом смежных отраслей. Доля туризма в ВВП вырастет до 8% к 2025 году», — отметил Мамин.

Развитие транспорта и логистики позволит создать около 150 тыс. новых рабочих мест и увеличить долю отрасли до 10% к ВВП. Также правительство ставит задачу повысить производительность труда к 2025 году в среднем по экономике минимум на 33% и увеличить несырьевой экспорт до 38 млрд долларов.