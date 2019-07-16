Зарплаты у программистов превосходят среднереспубликанский уровень более чем вдвое

Их покупательская способность растет быстрее, чем в среднем по стране.

Спрос на услуги по компьютерному программированию, консультационные и прочие в секторе растет шестой год подряд. За январь–март 2019 года объем услуг достиг 46,9 млрд тг, увеличившись за год на 38,7%. Индекс физического объема к прошлому году составил 133,6%. Примечательно, что более двух третей (68%) объема услуг, связанных с компьютерным программированием, приходится на малые предприятия — 32,1 млрд тг, а 4,2 млрд тг — на индивидуальных предпринимателей. Еще 5,9 млрд тг обеспечили крупные предприятия, на средние приходится чуть более 10% — 4,7 млрд тг. Заметно сократился объем услуг по компьютерному программированию в сельской местности — сразу на 83,9%, до 119,2 млн тг, что составляет лишь 0,3% от всего объема (годом ранее — 2,2%), сообщает Finprom.kz.

Более половины в сфере услуг в секторе приходится на разработку программного обеспечения: 25,6 млрд тг, рост за год — на 24%. Также среди наиболее популярных — сопровождение программного обеспечения (2,8 млрд тг, рост почти в 3 раза) и консультационные и практические услуги в области IT (2,5 млрд тг, что на 6,9% меньше, чем в прошлом году).

Заработная плата специалистов по компьютерному программированию, консультациям и другим сопутствующим услугам значительно превосходит среднереспубликанский уровень: по итогам I квартала текущего года цифра составила 342,8 тыс. тг. против 168,5 тыс. тг. Если рост покупательской способности зарплат в целом по стране составил лишь 5,2%, то в секторе он достиг сразу 9,8%.