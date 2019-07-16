Обеспечить оцифровку госпрограмм поручил Токаев

Президент отметил, что в филиалах Госкорпорации «Правительство для граждан» наблюдаются очереди, дефицит компетентных сотрудников и регулярные сбои информсистем.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры по популяризации портала электронного правительства, обеспечить оцифровку госпрограмм и разработать концепцию развития государственного управления. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания правительства РК, передает Kazpravda.kz.

«Сегодня наши граждане могут получить порядка 70% видов госуслуг, это 504 вида из 750, через портал электронного правительства. Вместе с тем только пятая часть этих услуг предоставляется в электронном формате. Это говорит о слабой информированности населения, технической и процедурной сложности. Министерству цифрового развития следует решительно проводить работу по улучшению сервисов и повышению эффективности их использования. К примеру, услуга по приему документов в школу оказывается через школы в бумажном формате в 84% случаев, частично — через информационные системы акиматов — 16%, и ни разу не оказана через портал электронного правительства. Вот вам участок для работы», — сказал Президент.

Глава государства отметил, что в филиалах Госкорпорации «Правительство для граждан» наблюдаются очереди, дефицит компетентных сотрудников и регулярные сбои информсистем. Из запланированных в прошлом году к интеграции 67 информсистем были интегрированы всего 17.

«С такими темпами есть высокий риск срывов сроков. Правительству надо принять меры по популяризации и обеспечению работы портала электронного правительства. Важно ускорить интеграцию ведомственных информационных систем с веб-порталом электронного правительства», — дополнил он.

В этой связи, Глава государства поручил правительству совместно с акимами обеспечить оцифровку госпрограмм «Дорожная карта бизнеса», «Нурлы жер», «Енбек», процедур в сфере земельных отношений и услуг ЖКХ. По его словам, эту работу надо завершить до конца текущего года.

«В целом мы должны четко понять, что мир, а вместе с ним и наше общество изменились. Прежние подходы и инструментарии стремительно теряют эффективность. Необходимы реформы, новые решения старых проблем. Для повышения эффективности госаппарата, перезагрузки его взаимодействия с обществом поручаю администрации Президента совместно с правительством разработать концепцию развития государственного управления. Это важнейший вопрос. В следующем году мы рассмотрим его на заседании Правительства, а возможно и на заседании Национального совета», — заключил Касым-Жомарт Токаев.