Дети создают Умные города

В Павлодаре завершилась республиканская робототехническая олимпиада под эгидой World Robot Olympiad, национальным координатором которой с 2014 года стали Назарбаев Интеллектуальные школы.

В течение двух дней 240 юных робототехников со всей страны боролись за звание лучших. Помимо традиционного футбола роботов, основной и творческой категорий, в нынешнем году была создана специальная, посвященная главной теме 2019 года — Умным городам. И потому многие проекты школьники посвятили внедрению смарт-технологий в жизнь городов: жюри были представлены новые градостроительные решения, проекты Умных парковок и аптек, а также идеи, направленные на решение проблем экологии, дорожной безопасности и других актуальных вопросов. В каждой из категорий определены лучшие знатоки робототехники нашей страны по трем возрастным группам, передает Kazpravda.kz.

Ряд новшеств был введен в национальный чемпионат в нынешнем году — это в первую очередь проведение мероприятия в областном центре, ранее соревнования проводились только в столице.

Также впервые была организована прямая онлайн-трансляция на сайте, где каждый желающий в прямом эфире мог посмотреть олимпиаду. Учрежден кубок WRO, и теперь лучшая команда по итогам чемпионата получает специальный кубок абсолютного чемпиона. Честь стать его первым обладателем досталась команде Западно-Казахстанской области, представленной Интеллектуальной школой Уральска. Именно эта школа была первой в сети НИШ, внедрившей курс робототехники для школьников. Сегодня она стабильно занимает лидирующие позиции на WRO в Казахстане и мире. На этой олимпиаде 10 представителей команды вошли в число лучших, а в основной средней категории заняли весь пьедестал. Следующий чемпионат в 2020 году пройдет в Уральске.

Стабильно высокие результаты показали и другие звезды WRO. Золотую медаль в основной младшей категории завоевала Софья Кокорина из Кокшетау, которая в прошлом году на Всемирной робототехнической олимпиаде в Таиланде вошла в мировой топ-10. В творческой категории победу вновь одержал прошлогодний победитель Даниил Филимонов из Талдыкоргана с роботом-учителем. Тренер Даниила Николай Авдюнин по праву считается самым титулованным учителем робототехники в сети Интеллектуальных школ. Его ученики входили в число лучших на международном этапе WRO в Сочи, Нью-Дели и Сан-Хосе. Специальную награду в поддержку сельских школ получила команда RoboReBoot из села Жыланды Алакольского района Алматинской области. В номинации Creativity Award приз достался НИШ Павлодара, Girlpower — НИШ Семея, а Engineering Simpli city Honors Award — представителям талдыкорганской НИШ.

Самыми юными участниками олимпиады оказались 6-летний Еркин Орынбасар и 7-летний Абдурахман Султанбек из города Жанаозена, которые представили проект Умной парковки. Победители и призеры казахстанского этапа примут участие в отборе на мировой чемпионат WRO. Всемирная олимпиада пройдет 14–16 ноября в столице Венгрии Будапеште.