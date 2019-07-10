Электронные дневники хотят внедрить в Кыргызстане

Объявлен конкурс, заявки на участие в котором Минобрнауки будет принимать до 26 июля.

Министерство образования и науки планирует внедрить электронные дневники в школах — объявлен конкурс. Как сообщила пресс-служба министерства, компания-победитель должна создать, внедрить и технически поддерживать автоматизированную информационную систему «Кундолук». Пилотный проект будет реализовываться в школах с 1 сентября по 31 декабря текущего года, передает Sputnik.

Школы для этого проекта будет отбирать Минобрнауки. Благодаря проекту министерство хочет улучшить успеваемость и посещаемость учеников, перевести работу преподавателей при ведении журналов и дневников в электронный формат и сделать так, чтобы родители могли в онлайн-режиме узнавать об успеваемости детей.

Заявки от компаний будут приниматься до 26 июля. Победитель будет не один — каждому планиурется выделить по 10 школ для внедрения системы. При этом компании должны обеспечить серверным оборудованием ГП «Транском» на период пилотного проекта, выдать преподавателям планшеты или ноутбуки с доступом к интернету и обучить их работе в системе. В том случае, если проект будет успешен, то, возможно, будет достигнута договоренность о государственно-частном партнерстве.