Количество телематических систем для внедорожных транспортных средств превысит 7,5 млн

На десять крупнейших поставщиков оборудования приходится более 70% рынка.

Количество активных телематических систем для внедорожных транспортных средств в мире в 2018 году достигло 3,3 млн. В отчете Berg Insight говорится, что уже к 2023 году при среднегодовом темпе прироста 17,8% количество таких систем превысит 7,5 млн, передает Iot.ru.

На десять крупнейших поставщиков оборудования приходится более 70% рынка, лидируют Caterpillar и Komatsu. Caterpillar успешно продвигается к достижению своей цели в 1 млн подключенных активов в 2019 году, отмечают аналитики. Более 100 тыс. систем подключили Hitachi Construction Machinery, JCB, Deere & Company и Volvo Construction Equipment. До 100 тыс. систем подключили Doosan Infracore, Liebherr, CNH Industrial, CLAAS Group и Hyundai Construction Equipment.