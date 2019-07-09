Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-мае 2019 года

За первые 5 месяцев 2019 года операторы заработали на 8,5 млрд тенге больше, чем за аналогичный период 2018-го. Но темпы роста доходов для отрасли падают.

Январь–май 2019-го

В целом весь рынок телекома за первые 5 месяцев 2019 года, по данным Комитета по статистике РК, составил чуть более 307 млрд тенге, показав скромный рост менее 2,9% относительно аналогичного периода 2018 года. Если посмотреть на компоненты рынка, то заметно, что тренды, заданные еще пару лет назад, продолжают преобладать. И видимо, эта ситуация изменится еще не скоро. Например, доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–мае 2019 года составили чуть более 10,7 млрд тенге, что почти на 5,2% меньше объема аналогичного периода 2018 года; от услуг местной телефонной связи операторы получили 16,2 млрд тенге (на 3,1% меньше); от услуг по передаче данных по «сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным» — 14,35 млрд тенге (на 8,5% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — около 14,3 млрд тенге (на 1,9% меньше); от услуг мобильной связи — чуть более 91 млрд тенге (практически без изменений); от интернета — 105,4 млрд тенге (на 6% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — 55 млрд тенге (на 4,8% больше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–марте 2019 года приходятся на интернет (34,33%), мобильную связь (29,67%), а также на прочие телекоммуникационные услуги (17,89%).

Таким образом, «большая тройка» концентрирует в себе 81,9% (констатируется рост) всего рынка телекоммуникаций республики.

Май 2019-го

В мае текущего года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 65,2 млрд тенге против 59,6 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в аналогичном периоде 2018-го — рост составил 9,5%. Это очень хороший показатель, учитывая ранее сказанное. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в мае 2019 года составила примерно 2,09 млрд, что на 10,7% меньше объема мая 2018-го. Снижаются и объемы в секторе местной телефонной связи — доходы в мае 2019-го составили 3,07 млрд тенге (на 7,5% меньше объема мая 2018-го). От услуг интернета операторы выручили 23,2 млрд тенге (на 15,8% больше объема мая 2018-го); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 2,79 млрд тенге (меньше на 6,4%); от услуг мобильной связи — 18,6 млрд тенге — здесь рост на 4,7%; от прочих телекоммуникационных услуг — 11,8 млрд тенге (на 12,5% больше объема марта 2018-го).

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам мая 2019 года число фиксированных телефонных линий составило 3,28 млн тысяч единиц (в марте — 3,29 — показатель незначительно снизился); абонентов сотовой связи — 25,47 млн единиц (в марте — 25,67 млн — показатель продолжает снижаться), из них 14,4 млн единиц имеют доступ в интернет — это почти 56,1% всей абонентской базы (14,43 млн в марте — констатируется незначительное снижение); абонентов фиксированного интернета — 2,5 млн единиц (нейтральная динамика). Как заметно, плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам мая 2019-го продолжает снижаться (-1%), и составила 138% (население Казахстана — 18,47 млн человек). Разумеется, среди экономически активного населения этот процент почти вдвое выше.

Самое главное

Нового сказать нечего — лидер с точки зрения положительной статистики — интернет. Фактически он «тащит» на себе всю статистику. И, судя по всему, повторяется ситуация прошлого года — бодрый старт и замедление показателей с середины года. Хотя май и показал резкий рост доходов операторов, все может вернуться в рамки этого сценария уже в июне. Далее — мы видим продолжающуюся коррекцию с точки зрения количественных показателей — уровень проникновения SIM-карт продолжает падать — впервые за много лет он прочно обосновался ниже 140%.