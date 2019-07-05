Смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой поступил в продажу в Казахстане

Помимо этого на алматинской презентации были анонсированы новый планшет, смарт-часы и наушники.

4 июля в Алматы компания Huawei сообщила о старте продаж нового Huawei P Smart Z. Смартфон получил безрамочный FHD экран с диагональю 6,59 дюйма, выдвижную фронтальную камеру, режим защиты зрения и эргономичный корпус, выполненный из композитного материала.

Huawei P Smart Z построен на базе 12-нанометрового процессора Kirin 710 °F, в состав которого входят 4 высокопроизводительных ядра A73 с тактовой частотой 2,2 ГГц и 4 экономичных ядра A53 с частотой 1,7 ГГц. Экран новинки имеет разрешение 2340×1080 пикселей, отличающийся высоким контрастом 1500:1 и точностью воспроизведения цветов. За счет тонких рамок со всех сторон экран занимает 91% фронтальной поверхности корпуса, гарантируя максимальный комфорт во время просмотра видео.

Усовершенствованные технологии энергосбережения позволяют процессору эффективно распределять ресурсы для оптимизации энергопотребления и производительности на ресурсоемких приложениях и в многозадачных режимах. Пользовательский интерфейс EMUI 9.0.1 упрощает настройку смартфона и доступ к основным повседневным функциям за счет сокращенного на 10% количества разделов меню и их более удобного расположения, а также дополнительно повышает быстродействие устройства.

Одна из основных особенностей новинки — выдвигающаяся 16 Мп фронтальная камера с интеллектуальными алгоритмами съемки. Такое решение позволило отказаться от вырезов в экране и максимально использовать площадь поверхности устройства. В сложенном состоянии камера не заметна снаружи. Для компонентов, традиционно расположенных в верхней части корпуса, над экраном, были найдены новые местоположения: динамик переместился на верхнюю рамку корпуса, а датчик освещенности — в нижнюю часть экрана. Конструкция фронтальной камеры способна выдержать не менее 100 000 срабатываний (порядка 2,7 года эксплуатации).

Основная камера Huawei P Smart Z состоит из двух модулей — 16 Мп и 2 Мп. Диафрагма F/1.8 позволяет камере захватывать больше света, гарантируя четкие снимки при низком освещении. Смартфон поддерживает съемку видео в режиме Slow-Motion с частотой 480 кадров в секунду.

Батарея емкостью 4000 мАч позволяет смартфону работать до 14 часов без подзарядки при активном использовании интернета в сетях 4G. В режиме прослушивания локальной музыки одной зарядки хватит на 65 часов работы, а в режиме непрерывной трансляции видео — на 9 часов.

Помимо Huawei P Smart Z на презентации был представлен планшет MediaPad M5 lite 8 с профессиональной аудиосистемой harman/kardon, новое поколение умных часов Watch GT и беспроводные наушники Huawei FreeLace c уникальной технологией HiPair, которая позволяет заряжать их от телефона.

Рекомендованная розничная цена Huawei P Smart Z в Казахстане составляет 119 990 тенге. Смарт-часы Watch GT будут доступны в двух версиях: спортивной Active по рекомендованной розничной цене 89 990 тг. и классической Elegant за 79 990 тг. Стоимость планшета MediaPadM5 lite 8 составит 119 990 тг, а наушников Huawei FreeLace — 35 990 тг.