Президент Узбекистана подписал закон о персональных данных

Он вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О персональных данных», целью которого является регулирование отношений в области персональных данных. Государственный центр персонализации при кабинете министров определен в качестве уполномоченного государственного органа в области персональных данных, передает Sputnik.

«Предоставление персональных данных органам государственного управления осуществляется безвозмездно. При этом базы персональных данных подлежат регистрации в государственном реестре баз персональных данных», — говорится в сообщении.

В конце июня сенат Узбекистана утвердил закон, в соответствии с которым личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. В новом законе устанавливаются базовые принципы и условия обработки персональных данных граждан. А именно, запрещается интересоваться сведениями о национальности, религиозных или политических убеждениях, личной жизни или судимостях субъекта. Доступ к этим данным может быть предоставлен только в рамках уголовных дел и мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Персональные данные — это зафиксированная на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе информация, относящаяся к определенному физическому лицу или дающая возможность его идентификации.