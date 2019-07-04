Казахстан планомерно внедряет блокчейн-технологии

Сотрудничество с крупными международными компаниями даст возможность в полной мере использовать технологии будущего.

Эксперты утверждают, что в ближайшие пять лет такие подходы изменят не только мировую экономику, но и отразятся и на других сферах жизни. В том числе, это позволит оптимизировать работу госструктур, сократит временные издержки. Но все же, ключевой положительный момент внедрения блокчейна — надежность. Поэтому планируется при помощи новых технологий проводить мониторинг перемещаемых через границу товаров, госзакупки и многое другое, передает Kazakh-tv.kz.

«Это наш первый визит в Казахстан и наша задача — развить отношения с местными партнерами. Мы хотим сотрудничать и оказывать содействие предпринимателям для того, чтобы в стране развилась блокчейн-экосистема», — отметила Сандра Ро, представитель Ассоциации технологий блокчейна.

Цифровая система защиты уже используется при формировании электронных очередей в детские сады и поликлиники. А сотрудничество с крупными международными компаниями даст возможность в полной мере использовать технологии будущего. Отметим, в Казахстане готовится проект закона по регулированию блокчейн-технологий.

«Крупнейшая компания в сфере блокчейн планирует открыть офис в Нур-Султане. Партнерство с такими компаниями позволяет разработать качественные эффективные решения на базе блокчейн-технологий. Сейчас это является одной из задач по цифровизации Казахстана», — заявил Кайрат Калиев, директор по развитию МФЦА.