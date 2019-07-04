SMART-классы планируют открыть в Нур-Султане

Президент заявил, что необходимо растить будущих военных инженеров, ІТ-специалистов, робототехников.

Руководящим составом местных органов военного управления и управления образования г. Нур-Султан прорабатывается вопрос создания SMART-классов в школах города. Предложение было озвучено Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым во время выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, передает Kazpravda.kz.

«В рамках подготовки кадров и военно-патриотического воспитания необходимо растить будущих военных инженеров, ІТ-специалистов, робототехников, специалистов по искусственному интеллекту. Это так называемое поколение SMART. Предлагаю на базе движения „Жас арбаз“ создать кружки SMART-SARBAZ, прежде всего при специализированных школах с физико-математическим уклоном», — заявил Президент РК.

Предположительно, «умные» классы будут внедряться уже в новом учебном году.