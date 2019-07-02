В Казахстане разработают новую дорожную карту по развитию IT-отрасли

Предыдущий план уже почти исполнен.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев на традиционной встрече с IТ-сообществом поделился планами по развитию казахстанской IT-отрасли. Он пригласил бизнес принять активное участие в этой работе. Предыдущий план мероприятий, разработанный в 2017 году, уже почти исполнен.

Свыше 100 предпринимателей различного профиля — от авторов стартап-проектов до разработчиков программного обеспечения собрались на традиционную встречу с министром в международном технопарке «Astana Hub», чтобы обсудить проблемы отрасли, а также промежуточные результаты госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Выступая с приветственным словом перед айтишниками, Аскар Жумагалиев рассказал об основных победах, которые были достигнуты в рамках работы над дорожной картой по развитию IT-отрасли.

В частности, министр отметил, что в текущем году исключена необходимость разработки ТЭО, а также прохождения аттестации на информационную безопасность для интеграции информационных систем, что значительно увеличивало сроки реализации проектов и затраты компаний. Сокращены сроки разрешительных документов по экспортно-импортным операциям ИКТ-продукции: экспорт — с 15 до 1 рабочего дня, импорт — с 15 до 5 рабочих дней. Наряду с этим, создан реестр доверенной продукции, внесены нормы в законодательство по предоставлению гарантий IT-рынку и возможности заключения договора ГЧП сроком более трех лет, принят закон о венчурном финансировании, благодаря чему создана правовая основа для венчурных фондов и принципов софинансирования, запущен льготный налоговый режим для участников «Astana Hub» и другие меры.

«Все это — результаты нашей с вами совместной работы. Я считаю, мы взяли очень хороший темп, и чтобы его не потерять, нам нужно разработать новый план действий, включить туда новые задачи и оставшиеся из существующей дорожной карты. Это будет наш совместный план работы в среднесрочной перспективе. Прошу всех принять в этой работе активное участие», — сказал Аскар Жумагалиев.

Аскар Жумагалиев напомнил бизнесменам о важности их участия в проводимой работе, в программах импортозамещения, увеличения экспортоориентированности и необходимости консолидации усилий для совместного формирования перспектив развития инновационной экосистемы в Казахстане.

Ответив на вопросы участников встречи, и поручив своим коллегам детально их проработать, Аскар Жумагалиев заверил, что министерство намерено продолжить активное взаимодействие с IТ-сообществом.