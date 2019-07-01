Технологические и медийные гиганты в топе самых прибыльных мировых компаний

На их долю пришлось шесть из десяти первых мест в рейтинге Boston Consulting Group.

Boston Consulting Group опубликовала рейтинг, который оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет. Рейтинг 2019 года отражает анализ TSR в 2,2 тыс. компаний по всему миру с 2014 по 2018 год и охватывает 33 отраслевые группы. Согласно среднему значению TSR за пять лет, 6 из 10 первых мест заняли технологические и медийные компании. В пятерку ведущих третий год подряд входят Nvidia, Broadcom и Netflix, сообщает Finprom.kz.

Первое место в рейтинге занял разработчик графических процессоров Nvidia, чья совокупная акционерная доходность в среднем за пять лет составила 54,4%. На второе место, поднявшись с десятого места в прошлом году, вышла китайская компания по производству потребительских товаров Kweichow Moutai: доходность составила 43,5%. Замыкает тройку лидеров Broadcom, доходность которой составила 39,5%. Также в ТОП-5 компаний вошли Netflix и Adobe, чья средняя доходность за пять лет составила 38,5% и 30,5% соответственно. Примечательно, что компания Facebook упала с пятого места в прошлом году до 33 в текущем, что аналитики связывают с резким снижением стоимости компании во время коррекции рынка в четвертом квартале 2018 года.

Среди 33 отраслей, включенных в рейтинги, отрасль медицинских услуг лидирует со среднегодовым значением TSR 17,1%, что более чем в два раза превышает средний показатель для всех компаний в базе данных рейтинга. В рейтинге в эту отрасль входит 48 компаний. Медицинские технологии занимают второе место со среднегодовым TSR 15,7%, в рейтинге насчитывается 73 компании, принадлежащих к этой отрасли. Замыкают тройку лидеров по отраслям поставщики финансовой инфраструктуры — их совокупная акционерная доходность по пятилетнему среднему значению равна 15%. Также в ТОП-5 отраслей вошли технологии и розничная торговля — 13,9% и 10,9% соответственно.