Труд в ЕАЭС оцифруют

Евразийская экономическая комиссия рассмотрела инициативу Казахстана о создании Евразийской электронной биржи труда.

Ожидается, что эта биржа станет основным механизмом содействия в трудоустройстве граждан на территории стран ЕАЭС. По мнению аналитиков, данные, которые будут получены при помощи электронной биржи ЕАЭС, помогут не только определить потребности экономик стран союза в рабочей силе, но и поддержать наполнение национальных рынков труда, передает Kazpravda.kz.

«Договор о Евразийском экономическом союзе закрепил равные возможности трудоустройства для всех граждан государств-членов. Им предоставлен целый ряд преференций, недоступных для трудящихся из третьих стран. Граждане государств — членов союза вправе работать на интеграционном пространстве без учета ограничений по защите национальных рынков труда и являются свободными соискателями вакансий», — отметил заместитель директора департамента занятости МТСЗН РК Азиз Ибрагимов.

Цифровизация рынка труда позволит далее развивать единый рынок трудовых ресурсов с учетом современных технологий. Однако, чтобы оцифровать общий рынок труда ЕАЭС, нужна скоординированная доброжелательная политика в сфере трудовой миграции, заинтересованность государств-членов, в том числе через формирование общего миграционного пространства.

Инициаторы и разработчики считают, что единая цифровая система содействует «организованному привлечению трудящихся, снижению финансовых рисков, а также повышению комфортности трудоустройства».

«С помощью электронной биржи труда государства-члены получат информацию о состоянии рынка трудовых ресурсов в странах ЕАЭС. Предполагается, что электронная система будет оказывать практически все сопутствующие процессу трудоустройства услуги. Например, регистрация в государственных органах страны трудоустройства, обращение за получением медицинской помощи, запись детей в учреждения образования и прочее», — сказал Азиз Ибрагимов.

Он также сообщил, что уже в нынешнем году в ЕЭК выполнят научно-исследовательскую работу «Разработка модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств — членов Евразийского экономического союза».

В ее рамках будет предложен механизм формирования цифровых сервисов для обеспечения информационно-технического взаимодействия между участниками единого рынка труда в рамках ЕАЭС. Такой механизм вберет в себя сферы трудоустройства, регистрационного учета, процессов дистанционной занятости, пенсионного обеспечения, медицинских и других сопутствующих услуг.