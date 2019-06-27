9 ситуаций, когда стоит выбрать каршеринг

Каршеринг — краткосрочная аренда автомобиля с поминутной или посуточной тарификацией.

По всему городу в разрешенных для стоянки зонах припаркованы машины, их местонахождение можно определить с помощью мобильного приложения. Эта услуга становится все более популярной в Казахстане, а впервые она появилась еще в 1948 году.

Главное отличие от обычного проката заключается в том, что вы можете арендовать авто на очень короткий срок, а оплата проводится поминутно. Одним из преимуществ является то, что автомобили доступны в любое время суток, даже ночью. Поскольку все машины каршеринга обычно разбросаны по городу (на городских парковках и разрешенных для стоянки зонах), вполне возможно, что одна из них находится в нескольких метрах от вашего местонахождения.

Ситуации, когда полезен каршеринг

Алматы — большой город, в котором сложно прожить без личного транспорта. Конечно, для передвижения по городу можно пользоваться городским транспортом или сервисами такси, но не в любой ситуации это удобно. А что делать, если по каким-либо причинам вы не можете поехать на собственном автомобиле? Давайте рассмотрим ситуации, когда вам могут пригодиться услуги каршеринга:

1. Поездка на дачу. Для дальних поездок разница в стоимости между такси и каршерингом будет особенно ощутима. Убедитесь в приложении, что ваша дача расположена в «зеленой зоне» — зоне разрешенного завершения поездки — в таком случае, поминутная тарификация будет выгодней. Если же ваша дача расположена далеко за пределами Алматы, можно рассмотреть посуточный тариф для поездки туда и обратно.

2. В точке назначения вашей поездки есть только платная парковка. В таком случае, поездка на каршеринге может оказаться значительно дешевле по сравнению с личным авто из-за отсутствия необходимости платить за парковку, так как она включена в стандартную стоимость аренды.

3. Ваш автомобиль временно находится в ремонте? Конечно, вы всегда можете вызвать такси, но многие водители предпочитают контролировать свой маршрут самостоятельно. С поминутным прокатом вы платите только за время использования авто. А остановить аренду можно на любой городской парковке.

4. Бывают дни (праздники, выходные, плохие погодные условия), когда спрос на такси повышен. Как правило, в таких случаях многие службы такси применяют коэффициент к стандартному тарифу поездки. Стоимость же каршеринга фиксирована — внешние обстоятельства на нее не влияют. Конечно, вам может быть сложнее найти свободное авто, но, по крайней мере, вы не переплатите за поездку. Однако если вы планируете воспользоваться каршерингом при плохих погодных условиях, стоит помнить о правилах безопасности — включенный ближний свет фар и соблюдение безопасной дистанции.

5. Вам нужно срочно забрать другого человека из торгового центра с покупками? Воспользовавшись каршерингом, вы сможете оставить машину возле центра, поставить счетчик на паузу и помочь загрузить покупки, а затем поехать домой.

6. Вы планируете отдохнуть с друзьями в баре или кафе и, соответственно, понимаете, что обратно ехать за рулем вам нельзя. В такой ситуации туда можно доехать на каршеринге (и за одно — подвезти друзей), а обратно — на такси.

7. С арендованным автомобилем поездка в аэропорт или из него станет по-настоящему комфортной. Возле Международного аэропорта Алматы находится VIP-парковка, которую легко найти по указателям. Вам не нужны специальные парковочные карты, ведь процесс въезда и выезда отлажен — госномер машины считывается датчиками, после чего шлагбаум поднимается автоматически.

8. Отдых на природе с друзьями должен приносить только положительные эмоции. Чтобы не переживать за сохранность своего автомобиля, не думать, как добираться на пикник и не пытаться найти свободное такси, воспользуйтесь услугой краткосрочного проката.

9. Вы мечтаете купить определенную марку авто, но даже не представляете, как она будет вести себя на дороге? Прежде чем приобретать, попробуйте поездить несколько дней на такой же машине из каршеринга! Несмотря на нестандартность подобного тест-драйва, он поможет сразу же почувствовать все плюсы и минусы покупки.

Основные преимущества каршеринга

Вы все еще не уверены, нужен ли вам поминутный или посуточный прокат машины? Тогда изучите следующие его достоинства:

— вам не придется тратиться на собственное авто;

— у вас не будет дополнительных расходов всех автомобилистов — покупка бензина, платная парковка, налоги, ремонт, страхование и т. д.;

— большое количество автомобилей в каршеринге;

— оплата за аренду поминутная или посуточная, а разнообразие тарифных планов поможет быстро подобрать подходящий в конкретном случае;

— вам не придется ждать, пока приедет такси — вы можете ехать сразу же после того, как найдете ближайшее к себе авто.

Окружающий мир стремительно меняется. Требования к мобильности у жителей Казахстана постоянно растут, поэтому на помощь приходит каршеринг. Краткосрочным прокатом можно пользоваться всем, кто достиг возраста 21 года и имеет стаж вождения от двух лет.