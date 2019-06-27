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Теперь оплатить штраф на eGov можно с мобильного баланса

Помимо нового способа, оплату можно произвести при помощи платежной карты или электронного кошелька.

27 июня 2019 14:57, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Общество

АО «Национальные информационные технологии» и АО «Казпочта» запустили на портале eGov сервис оплаты штрафов, пошлин и других платежей с баланса мобильного телефона. Имея денежные средства на балансе, абоненты мобильных операторов Кселл и Beeline могут оплатить штрафы, пошлины и другие платежи без использования банковской карты.

Для этого при получении услуги нужно выбрать способ «Оплата с помощью баланса мобильного телефона». После того, как гражданин введет свои данные и номер мобильного телефона, он получит одноразовый SMS-пароль для подтверждения, в результате которого будет произведена онлайн-оплата штрафа. Чек об оплате сохранится в личном кабинете eGov.