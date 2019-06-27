МФЦА стал patron-участником Global Blockchain Business Council

27-28 июня Международный финансовый центр «Астана» в партнерстве с Global Blockchain Business Council организовали первую Blockchain Central конференцию в г. Нур-Султан.

Конференция является дискуссионной площадкой для блокчейн решений и их влиянии на финансовые услуги, банковское дело, государственный сектор и Умные города. Во время конференции МФЦА официально стал patron-участником GBBC.

GBBC является ведущей отраслевой ассоциацией экосистемы блокчейн-технологий, объединяющей инновационные организации и основателей из более чем 50 стран мира для углубления понимания технологии блокчейн среди глобальных регуляторов и лидеров бизнеса.

«Блокчейн предлагает целый спектр решений для повышения безопасности и устойчивости в финансовом секторе. Проведение конференции Blockchain Central впервые в Казахстане в партнерстве с Global Blockchain Business Council является одним из шагов Международного финансового центра „Астана“ в поддержке инициативы по распространению данной технологии в регионе», — отметил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.