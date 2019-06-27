Мировые расходы на Интернет вещей в 2023 году достигнут 1,1 трлн долларов

В ближайшие годы больше всего на IoT-решения будут тратить дискретное и процессное производство, а также транспортная отрасль.

Мировые расходы на Интернет вещей в 2022 году превысят 1 трлн долларов, а в 2023 году достигнут 1,1 трлн долларов благодаря устойчивому внедрению в коммерческом и потребительском секторах. Согласно данным исследования IDC, совокупный годовой темп роста (CAGR) расходов на IoT в течение 2019–2023 годов составит 12,6%, передает Iot.ru.

«Расходы на развертывание IoT продолжают набирать обороты и, как ожидается, составят 726 млрд долларов во всем мире в этом году, — говорит Кэрри МакГилливрей, вице-президент подразделения IDC, работающего над исследованиями в области IoT, 5G и мобильности. — В то время, как организации вкладывают средства в оборудование, программное обеспечение и сервисы для поддержки своих IoT-инициатив, их следующей задачей является поиск решений, которые помогут им в управлении, обработке и анализе данных, генерируемых всеми этими подключенными вещами».

Тремя коммерческими отраслями, которые будут тратить больше всего на IoT-решения в обозначенный период, являются дискретное и процессное производство (в основном — расходы на производственную деятельность) и транспортная отрасль (мониторинг грузоперевозок). На них в 2023 году будет приходиться почти треть общих мировых расходов.

Потребительский рынок будет вторым по величине источником расходов на IoT в 2019 году, благодаря тратам на технологии Умного дома и подключенные автомобили. Потребительский рынок, развиваясь самыми быстрыми темпами роста во всех отраслях (в среднем 16,8% в год), по прогнозам, обгонит дискретное производство и станет крупнейшим источником расходов на IoT к 2023 году.

IoT-сервисы станут крупнейшей технологической категорией до конца прогноза, опередив расходы на оборудование в 2019 году. Вместе эти две категории обеспечивают примерно две трети всех глобальных расходов на Интернет вещей. В аппаратных расходах преобладают покупки модулей и датчиков. Программное обеспечение будет самой быстрорастущей технологической категорией с пятилетним среднегодовым темпом роста в 15,3%, с акцентом на закупки прикладного и аналитического программного обеспечения. К концу прогноза почти треть расходов на ПО для IoT будет уходить на развертывание в общедоступных облачных сервисах, тогда как в 2018 году доля таких затрат составляла менее 20%.

На США и Китай будет приходиться примерно половина всех расходов на IoT на протяжении всего прогноза. За лидерами следуют Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии и Китая). Регионы, в которых будет наблюдаться самый быстрый рост расходов на IoT — это Латинская Америка, Ближний Восток и Африка, где средний ежегодный темп роста составляет 23,1% и 19,5% соответственно.