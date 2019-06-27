PROFIT Energy Day 2019: оцифровка нефти

На ближайшие годы основная повестка для нефтяных компаний — это ускоренная цифровая трансформация. Государство прямо-таки принуждает их идти по пути прогресса.

В Атырау прошел PROFIT Energy Day, традиционная июньская конференция, посвященная вопросам цифровизации энергетического сектора. Полезного контента было много, представили его и чиновники, и вендоры, и коллеги ИТ-менеджеров, собравшихся в «Renaissance Atyrau».

И тебя посчитали

С 1 января 2020 года нефтяные компании обязаны оснащать свои предприятия приборами учета и ежедневно передавать данные в информационную систему Минэнерго. Поэтому нет ничего удивительного, что доклады Алана Аралбаева, директора департамента цифровизации и информатизации этого министерства, были встречены участниками конференции с огромным интересом. В одном выступлении г-н Аралбаев рассказал о том, где нужно будет устанавливать приборы, какие данные отправлять и как. В другом — дал оценку отечественной нефтянке с точки зрения цифровизации. В качестве резюме можно привести такие его слова: «Отрасль консервативная. Это не банки и не телеком. Есть куда расти».

Впрочем, ситуация плачевная не только у нас, но и глобально. Айдар Сатубалдин, супервайзер группы бизнес-приложений «Тенгизшевройл», привел на одном из слайдов данные Deloitte, согласно которым цифровая зрелось у отрасли самая низкая среди 17 исследованных. Причем изучались компании из списка S&P 100. Если взять «в среднем по больнице», картина окажется еще более удручающей.

У нас в республике тоже не все нефтяники в восторге от того, что необходимо «оцифровываться». Первое, что крайне беспокоило недропользователей — придется ли ставить приборы абсолютно на все скважины, которых в Казахстане около 22 тысяч. Учитывая, что одно устройство стоит в среднем около $100 тысяч, только их инсталляция оценивается в $2,2 млрд. В министерстве согласились, что это перебор, и разрешили снимать показания лишь на пунктах первичного сбора нефти и конденсата. Причем все должно заработать к 2022 году. Если точнее, план таков: к началу следующего года будет полностью оцифрована транспортировка и переработка черного золота, в 2021 году — точки сбора товарной нефти, и лишь с 2022 года — неподготовленной нефти. Кроме того, расходы на цифровизацию можно будет включать в зачет того самого 1% дохода, который недропользователи обязаны тратить на НИОКР и который многие участники рынка никак не могут освоить. Так они убьют пару зайцев одним выстрелом и выполнят свои обязательства перед государством сразу по нескольким пунктам.

Второй вопрос от нефтяников — что будет, если информацию онлайн не предоставлять? Например, потому, что в месте, где установлен прибор, нет интернета. Алан Аралбаев подтвердил, что законом пока никакое наказание не предусмотрено. Однако к тем, кто будет этим злоупотреблять, может начать присматриваться не министерство, а прокуратура. «Речь идет о считанных килобайтах данных, это же не видео. Поэтому надо найти возможность пересылать их, обеспечить резервный канал. На мой личный взгляд, если будет задержка в день-два из-за какого-то форс-мажора, в этом ничего криминального нет. Но информация должна „сесть“ в систему, когда связь восстановится». Прибор, собственно, сам отправит данные, когда это произойдет.

Учет на самом деле ведется и сегодня, однако делают это диспетчеры, которые записывают результаты замеров в журналы и отправляют их в виде файлов. Из-за влияния человеческого фактора данные из разных учетных систем не бьются, причем часто расхождения радикальные. На фоне постоянных скандалов с кражей нефти это выглядит подозрительно. В 2017 году, к слову, в ЮКО задержали сотрудников ТОО «КМГ-Секьюрити», которые сами должны были охранять трубопровод. Вместо этого они делали врезки и сливали нефть в цистерны. Цифровизация сделает такого рода преступления бессмысленными — пропажу заметят в тот же день.

В действительности, если взглянуть на цифровую трансформацию не как на траты, а как на инвестиции, становится ясно, что она может оказаться очень выгодной. Но эффект будет позитивным, если компания не будет ограничиваться приборами учета, чего требует государство, а построит полноценную автоматизированную систему управления. Алан Аралбаев привел в пример нефтеперерабатывающие заводы. Сегодня они ежегодно уходят на плановые ремонты, из-за чего в стране возникает дефицит бензина и дизтоплива, закрываемый поставками из России. При остановке заменяются все детали по списку — даже те, что еще прекрасно работают. После же завершения цифровизации можно заменять отдельные элементы тогда, когда они лишь начинают выходить из строя, определяя это, например, по вибрации оборудования. Заметив проблему, можно заказать деталь у поставщика, получить ее, заменить — и продолжить работать. При таком подходе полную остановку завода можно делать не раз в год, а раз в три года. На выходе: увеличение объема переработки в стране на 300 тысяч тонн в год и сокращение расходов на ремонты минимум на 10%. Ради этого нефтепереработчики попросили государство изменить законы и НПА, которые обязывали останавливать производство строго раз в год. Что и было сделано.

На месторождении цифровизация тоже может дать массу полезных эффектов. Из самых очевидных плюсов внедрения — уменьшение простоев благодаря телеметрии и Интернету вещей. «До» вставшую качалку обнаруживала бригада, которая делает обход раз в день. «После» — о проблеме становится известно мгновенно. Как уже было сказано, наилучший результат будет, если оцифровать всю производственную цепочку от и до. Это пытались донести через свои презентации и Айдар Сатубалдин из ТШО, и Бекжан Алимбаев из «КазГерМунай», и Болат Нсанбаев из «дочки» КМГ «ЭмбаМунайГаз».

Schlumberger на конференции представила свое пакетное решение Avoset. Кроме того, что это продукт крупнейшей в мире нефтесервисной компании, из плюсов — формат выгрузки данных PRODML/WITSML, который по сути является индустриальным стандартом. Соответственно, на больших данных, полученных с телеметрии, в последующем можно проводить, например, геологическое или гидродинамическое моделирование. Система хранит массу данных: с датчиков на скважинах, на оборудовании, с промысловых объектов и так далее. Показатели, которые не снимаются автоматически, можно вводить через мобильное приложение. Отчеты, разумеется, формируются сами и визуализируются. Решение уже стоит у «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», «Каражанбасмунай» и многих других компаний. В общей сложности система работает на примерно 7300 скважинах, — то есть около трети казахстанских месторождений на самом деле уже оцифрованы Schlumberger.

Однако решение от лидера не назовешь дешевым, что признает даже представитель самой компании. Если у вас огромная масса старых низкодебетных месторождений, как у «ЭмбаМунайГаза», то лучший выход — это все-таки самописный код. В КМГ создали свою ИТ-систему и даже готовы ее продавать. Она делает все то же, что и западный софт. В компании провели декомпозицию всех своих процессов, под каждый написали модуль — и собрали все воедино. Выглядит впечатляюще.

Для тех, кому только предстоит оцифровка месторождений, мог оказаться полезным доклад Мухтара Манкеева из Finnish Business Hub. Он презентовал умные беспроводные сенсоры от Creowave. На их базе можно построить систему сравнительно недорого, при этом финские устройства доказали свою надежность на сотнях месторождений по всему миру. Г-н Манкеев говорит, что, возможно, выпуск датчиков даже будет налажен внутри Казахстана: «Конечно, вряд ли тут будут выпускаться платы, но делать финальную сборку — почему нет?»

В целом можно совершенствовать цифровое месторождение до бесконечности. Начать со сбора данных, а закончить аддитивными технологиями для рабочих или выявлением аномального поведения оборудования с помощью машинного обучения. Совершенству нет пределов.

И принтер для бухгалтерии

Впрочем, у ИТ-директора нефтяной компании голова болит не только об оцифровке промыслов. Установка принтера в бухгалтерии, как пошутил один из участников PROFIT Energy Day, это тоже его зона ответственности. Представители вендоров рассказали о том, что они могут предложить промышленности сегодня.

Докладчики Kaspersky Lab напугали ИТ-директоров историей Norsk Hydro. Эту корпорацию с 35 тысячами сотрудников и активами по всей Европе в марте атаковали хакеры. Они надеялись получить выкуп за дешифровку файлов, однако компания не пошла у них на поводу. Потери от остановки производства оцениваются в 40 миллионов долларов. Причем чтобы снизить ущерб, по сути, пришлось проводить тотальную децифровизацию за считанные часы. Вместо управления производством с помощью умных ИТ-систем, перешли на стикеры и подписи маркером. К счастью, никто не пострадал, хотя кибератака, из-за того, что нарушается производственный процесс, вполне может закончиться жертвами или даже техногенной катастрофой.

«Основная отговорка, которую мы слышим, когда нам отказывают — это „а у нас сетка изолированная“, — говорит Евгений Питолин, управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии. — Но там, где мы в итоге делаем анализ безопасности, мы видим, что изолированных сетей в природе почти не осталось». На промпредприятиях крайне редко встречается отдельный специалист по кибербезопасности. Гораздо чаще айтишник отвечает и за картридж в принтере снабженца, и за АСУ, и за любую компьютерную технику или периферию, подключенную в сеть. Чтобы не бежать на работу в выходные, практически все настраивают себе удаленный доступ. А уж открытые USB-порты, в которые можно воткнуть флешку — это норма жизни. Ситуация усугубляется тем, что промышленные системы нередко работают на Windows XP, а антивирусная программа там, если и есть, то ее базы — десятилетней давности.

Впрочем, преступники могут не только прорваться через файрвол, но и банально перелезть через стену. Советы о том, как это предотвратить, давал директор по продажам Axis в СНГ Михаил Артеменко. Этот производитель умных систем наблюдения обращает особое внимание на тепловизионные камеры и радары. Оператор, который смотрит часами в монитор, может не заметить злоумышленника в темноте или если идет дождь. А названные приборы очень помогают не терять бдительность. Используя тепловизор, ваш охранник сможет видеть не хуже главного героя кинофильма «Хищник».

Менеджер по работе с ключевыми клиентами Samsung Electronics в Центральной Азии Александр Тэн сконцентрировал внимание участников конференции, прежде всего, на мониторах для ситуационных центров. За последние годы их стоимость снизилась радикально, а качество картинки все так же радует глаз. Запатентованные технологии, защищающие от пыли, облегчают эксплуатацию, а поверхность, которая не бликует, облегчает работу. Когда оцифровка нефтяных месторождений успешно завершится, вполне можно вывести все данные в виде красивых диаграмм на видеостену, состоящую из мониторов Samsung, в центральной диспетчерской.

Юрий Артюх, представлявший Epson на PROFIT Energy Day, убедил всех, что струйный принтер сегодня может делать не только качественные отпечатки, но и дешевые — всего 2 тенге за черно-белую копию. При этом принтер, сделанный по этой технологии, устроен гораздо проще лазерного — а значит, там мало что может сломаться. А лазерные проекторы Epson могут работать годами. Истории с лампами, которые нужно постоянно менять, чтобы картинка оставалась сочной, уже в прошлом.

Все, кто побывали на Energy Day, были очень energy. Каждому докладчику полностью заполненный зал адресовал как минимум по паре вопросов, а некоторых и вовсе не хотели отпускать. Кажется, такое воодушевление является следствием того, что ИТ-профи наконец становятся супервостребованными в нефтянке. И это — правильно.

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Видеозапись конференции: