Мобильные операторы предоставили бесплатные услуги жителям г. Арыс

Они смогут оставаться на связи с родными без дополнительных трат.

Казахстанские мобильные операторы присоединились к акции поддержки жителей г. Арыс Туркестанской области. С 25 июня ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО «Кселл» с торговыми марками Tele2, Altel, Kcell и Activ выделили всем жителям Арыси и близлежащих населенных пунктов безвозмездный объем услуг связи. По мнению операторов, такая мера поможет в поиске потерявшихся и даст возможность оставаться на связи с родными без дополнительных трат.

В рамках помощи операторы предоставят 5 Гб интернет-трафика и 30 минут для звонков на других операторов, а также безлимитные звонки внутри сети со сроком действия 30 дней. По оценке обоих операторов акцией будет охвачено порядка 83 тысяч абонентов.

«Мы не можем оставаться в стороне от трагедии в Арысе, наши сердца и мысли сейчас с ее жителями. Выражаем надежду, что ситуация будет иметь благополучное решение для всех пострадавших», — говорится в официальном сообщении.

Beeline Казахстан тоже объявил о предоставлении бесплатных услуг абонентам в г. Арыс– 30 минут звонков на любые номера РК и 5 Гб интернета сроком на 30 дней.

«Beeline Казахстан выражает слова поддержки пострадавшим в городе Арыс Туркестанской области. Мы надеемся, что всем пострадавшим окажут поддержку, а наши минуты и трафик помогут быстрее связаться с родными», — заявили в компании.