94% IoT-устройств изготовлены менее чем 1% производителей

Около 7% всех мировых IoT-устройств имеют уязвимости.

По результатам совместного исследования Avast и Стэнфордского университета было обнаружено, что около 40% домохозяйств по всему миру имеют как минимум одно устройство Интернета вещей. В Северной Америке это число почти в два раза больше, и составляет 66%, что влечет рост рисков для кибербезопасности.

Исследование стало самым масштабным за всю историю существования IoT-устройств. Avast просканировал 83 миллиона устройств Интернета вещей в 16 миллионах домохозяйств по всему миру, чтобы понять, как распределяются IoT-гаджеты по степени безопасности у разных производителей. Выяснилось, что всего в мире существует более 14 тыс. производителей IoT-устройств, и 100 из них производят 94% всех решений. Также исследователи выявили, что в Северной Америке количество домохозяйств, в которых есть хотя бы одно умное устройство, значительно выше, чем в остальных странах, и составляет 66%.

«Сообщество специалистов по кибербезопасности уже давно обсуждает проблемы, связанные с IoT-устройствами, — говорит Закир Дюрумерик, доцент кафедры информатики в Стэнфордском университете. — К сожалению, эти устройства остались скрытыми за домашними роутерами, и у нас было мало сведений о типах IoT-устройств в обычных домах. Полученные данные помогут нам понять, какие проблемы безопасности могут возникать у умных устройств».

Исследование раскрывает сложную картину экосистемы Интернета вещей и последующие проблемы кибербезопасности в домах по всему миру. Миллионы устройств (7% от общего количества) по-прежнему используют устаревшие протоколы, такие как FTP и Telnet, что делает их особенно уязвимыми. 15% домашних роутеров, которые выполняют роль шлюза в домашнюю сеть, тоже используют устаревшие протоколы — и это серьезная проблема. Когда роутеры имеют слабые учетные данные, они могут открыть для атаки другие устройства и, возможно, целые дома.