Информационную систему «Е-Шанырак» планируют внедрить в Казахстане

Она поможет в реформировании жилищного фонда и ЖКХ.

В целях реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». Одним из основных нововведений законопроекта является внедрение информационной системы жилищного фонда и ЖКХ с условным названием «Е-Шанырак», сообщает Kazpravda.kz.

«Архитектура системы объединяет личные кабинеты жильцов, управляющих компаний, субъектов естественных монополий, органов управления, местных исполнительных органов. „Е-Шанырак“ обеспечит прозрачную деятельность органов управлений многоэтажных жилых домов. Жители смогут видеть отчетность по расходам и доходам, а путем электронного голосования принимать решения по управлению и содержанию дома. Также смогут подавать электронную заявку по обслуживанию дома и отслеживать ее исполнение», — пояснили в пресс-службе МИИР РК.

На площадке «Е-Шанырак» собственники квартир смогут голосовать при принятии какого-либо решения, получать сведения о поступлении и расходовании денег, своевременно получать отчеты от органов управления и оценивать их деятельность.

«Органам управления система позволит своевременно реагировать на все вопросы, жалобы и предложения жильцов, проводить электронное голосование без проведения общего собрания жильцов, размещать данные о поступлении и расходовании денег, а также квартальные и итоговые отчеты, информировать жильцов о планируемых, проводимых и проведенных работах», — добавили в министерстве.

Государственные органы смогут проводить оценку деятельности органа управления МЖД в системе «Е-Шанырак», мониторить денежные поступления и расходы, информировать органы управления о планируемых мероприятиях, совещаниях, круглых столах, конференциях и т. д.