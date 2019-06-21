Казахстанские IT-шники готовы массово перебраться в Россию

РФ вошла в топ-30 стран по уровню привлекательности для IT-экспертов как основного места работы.

Таковы результаты исследования, проведенного международной консалтинговой компанией BCG и The Network. По уровню привлекательности Россия заняла 25-е место из 180 государств. Больше всего цифровых экспертов готовы переехать в Россию из Казахстана и Белоруссии. РФ как главного «работодателя» также рассматривают специалисты из Турции, Анголы, Никарагуа, Сербии, Литвы, Перу, Эстонии и Украины, передает «Караван».

Специалисты, желающие переехать, чаще всего называют страны по соседству или страны с похожей культурой, где люди говорят на том же языке. Россияне с экспертными знаниями и навыками в сфере digital в основном имеют высшее образование (90% против 80% в мире). Большая их часть предпочитает работать в крупных компаниях, а не в стартапах. Только 11% занимают позиции на верхних уровнях корпоративной иерархии.

Главным направлением для переезда в целом по миру стали США, а самым популярным городом — Лондон.