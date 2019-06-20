В Казахстане планируют ввести бонус от государства за безналичные расчеты

Министерство национальной экономики намерено внести это предложение в 2020 году.

В Казахстане может появиться система бонусов от государства за осуществление безналичных расчетов. Об этом сообщил 19 июня министр национальной экономики страны Руслан Даленов, передает «Курсив».

«По безналичным расчетам мы прорабатываем вопрос, чтобы те, кто расплачивается картой в торговых сетях, получал от государства бонус на свой налоговый кошелек», — сказал Даленов в ходе отчетной встречи с населением.

По видению министерства национальной экономики, накопленные таким образом бонусы граждане смогут использовать для уплаты налогов, однако министр не исключает, что их можно будет обратить и на расчеты для приобретения товаров.

«Это непростой вопрос, он требует взаимодействия с банками, поэтому это — задача следующего года: мы проведем работу по данному вопросу в текущем году с тем, чтобы представить в 2020 году соответствующие предложения», — сказал глава министерства нацэкономики.