Перепись населения будет цифровизирована

Основная сумма, выделенная на предстоящую перепись населения, пойдет на информационную систему.

После отчетной встречи с населением министр национальной экономики Руслан Даленов рассказал об особенностях переписи населения, которую должны будут провести в следующем году. На ее проведение в следующем году потребуется около 9 млрд тенге. Основная сумма пойдет на информационную систему, закупку оборудования и планшетов для организации переписи, передает Ortcom.kz.

«Бумага будет закупаться в минимальном количестве. Сами бланки будут электронными. Оборудование и информационная система останутся, а планшеты будут переданы комитету для работы, а также основная часть планшетов будут переданы в министерство образования и в школы. Поэтому все, что будет потрачено на оборудование для переписи, останется и будет использоваться в дальнейшем», — сказал Р. Даленов.

По его словам, особенностью предстоящей переписи будет являться ее электронизация.

«В электронном формате сразу же будут обрабатываться и проверяться данные на фактологический контроль. Сразу же по итогам сбора информаций предварительно можно будет ознакомиться с результатами переписи. Перепись нужна не только для того, чтобы узнать, сколько граждан прибыло, убыло или родилось. Там же будут анкетные вопросы, чтобы понять профиль нашего гражданина, с кем он живет, какие у него есть вопросы и проблемы. Эти вопросы невозможно установить с помощью информационных систем. Это делается прямым опросом и раз в 10 лет. Это международная практика», — сказал Даленов.

Интернет-опрос граждан на специально созданном сайте Комитет по статистике намерен провести с 1 по 15 ноября следующего года. А с 15 по 30 ноября, в рамках сплошного опроса, квартиры и дома граждан обойдут интервьюеры с планшетами. Если человек своевременно заполнил анкету на сайте, то повторный опрос он проводить не будет, а лишь подтвердит факт того, что перепись пройдена.