Компания Lenovo запустила IT-лабораторию для молодых предпринимателей в Казахстане

Резиденты Astana Hub получат доступ к новейшим технологиям виртуальной реальности.

Lenovo Central Asia открыла в международном технопарке IT-стартапов Astana Hub в Нур-Султане собственную IT-лабораторию. В рамках проекта Lenovo Solutions Lab крупнейший в мире производитель персональных компьютеров представил свои флагманские продукты: ноутбуки серии Legion и шлемы виртуальной реальности Lenovo Explorer.

«Наша компания стремится стать надежным партнером начинающих и действующих предпринимателей Казахстана в области развития высоких технологий. Мы уверены, что цифровизация — один из ключевых факторов развития конкурентоспособности. Иными словами, будущее в руках тех, кто обладает технологиями», — сказал Газиз Абдрасилов, менеджер Lenovo по работе с корпоративным заказчиками в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Азербайджане.

Ключевые особенности презентационных продуктов:

— Legion — линейка мощных игровых ноубуков, позволяющих прописывать код. А высокое разрешение дает возможность качественной визуализации.

— Lenovo Explorer — стильный шлем с поддержкой технологии Windows Mixed Reality. Обладает простотой настройки и совместимостью практически с любым ПК.

«Astana Hub создавалась с целью развития и поддержки высокотехнологичных проектов молодых специалистов для укрепления экономики республики. Теперь подопечные нашего стартап-инкубатора получат в Lenovo Solutions Lab доступ к новейшим технологиям виртуальной реальности, которые дадут им возможность получить полное представление о реализации их проектов еще на этапе планирования. Таким образом, они могут сократить свои финансовые риски. Поэтому мы считаем, что интеллектуальный вклад нашего нового партнера позитивно отразится на инновационной экосистеме Казахстана», — заявил CEO Astana Hub Джозеф Циглер.