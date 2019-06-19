Во всех регионах Казахстана стартуют бесплатные курсы для граждан

Планируется довести уровень цифровой грамотности до 80%.

В целях развития человеческого капитала, одного из направлений государственной программы «Цифровой Казахстан», Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК совместно с АО «Холдинг „Зерде“» разработаны учебные программы по обучению населения цифровой грамотности, передает Kazpravda.kz.

«Для достижения показателя в 80% уровня цифровой грамотности по стране, необходимо обучить порядка 468 тыс. человек цифровым компетенциям, куда входят базовые цифровые навыки, информационная безопасность, электронная коммерция, использование электронного и открытого правительства. В текущем году в каждом регионе страны планируется продолжение проведения мероприятий по обучению населения цифровым компетенциям цифровой грамотности», — говорится в сообщении.

Курсы по повышению цифровой грамотности уже проходили в 2018 году. Базовым цифровым навыкам обучили более 686 тысяч людей, а уровень цифровой грамотности по итогам года составил 79,6%.

В 2019 году обучение будет проводиться по следующим направлениям:

— Базовые цифровые навыки, включающие в себя уверенное использование персонального компьютера и ноутбука, мобильных устройств, сети интернет, безопасность и защита данных;

— Навыки использования электронного правительства, включающие в себя получение необходимых электронных государственных услуг онлайн;

— Навыки использования Открытого правительства (открытые данные, открытые нормативно-правовые акты, открытый диалог и бюджеты);

— Навыки электронной торговли, включающие в себя приобретение, продажу и продвижение товаров и услуг онлайн;

— Навыки по информационной безопасности, включающие в себя защиту персональных данных, защиту ПК, планшета, смартфонов, защита в сети интернет.

Курсы стартуют 17 июня и пройдут во всех регионах (в районных центрах, селах и поселках) Казахстана на базе школ и библиотек. Узнать сроки и места проведения в вашем регионе можно на сайте местных исполнительных органов и «Цифрового Казахстана» в разделе «Цифровая грамотность». Обучающие курсы будут предоставляться бесплатно для всех желающих.