Казпочта бесплатно предоставит свои сервисы интернет-магазинам

Одни из них, интернет-экваэринг PayPost, позволит предпринимателям принимать платежи с помощью платежных карт любого банка.

Почтовый оператор запустил для владельцев казахстанских интернет-магазинов Open API «KazpostStore», который позволит им использовать полезные сервисы Казпочты на своих сайтах. Проект разделен на три основных направления: почтовые и финансовые услуги, интернет-экваэринг PayPost.

Сейчас уже доступны для использования такие сервисы как «Новые почтовые индексы», «Расчет стоимости доставки», «Генерация адресного ярлыка» и «Трекинг». Эти сервисы позволят интернет-магазинам, службам доставки и другим компаниям использовать данные для установления индексов, поиска посылок и писем, расчета стоимости доставки и т. д.

Из финансовых услуг в скором времени будут реализованы SalemOnline (перевод с карты на карту), SalemMobile (оплата посредством QR кодов), а также сервисы, которые позволят идентифицировать и принимать платежи на сайтах в адрес любых юридических и физических лиц при наличии лишь банковской карты.

Список доступных сервисов будет пополняться по мере подключения новых сервисов.