Узбекистанцы полюбили банкоматы и наличку

За 5 месяцев 2019 года население обналичило с помощью банкоматов 939 млн долларов.

В Узбекистане наблюдается рост оборота наличных денег через банки. Об этом сообщил в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций в Ташкенте первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) Илхом Норкулов. По его данным, если в мае 2017 года объем поступивших и вышедших с банковских касс денег составил в среднем 5 трлн сумов (586,9 млн долларов), то в мае 2018 года этот объем уже составил 12 трлн. сумов (1,4 млрд долларов). В мае текущего года этот показатель составил 21,4 трлн. сумов (2,5 млрд долларов), сообщает Kursiv.kz.

Растет и объем снятых с банкоматов наличных средств. Например, за 5 месяцев 2019 года население обналичило с помощью банкоматов 8 трлн сумов (939,1 млн долларов).

«По состоянию на 1 июня 2019 года в стране работало 1977 банкомата, это на 777 больше, чем в начале года. Достигнуты договоренности о поставке в страну 2,5 тыс. банкоматов. Некоторые производители банкоматов работают полностью на нас», — резюмировал Норкулов.