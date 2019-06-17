Поставки устройств с поддержкой NB-IoT в 2019 году вырастут почти втрое

Аналитики говорят о 142 млн единиц.

Поставки устройств с поддержкой NB-IoT достигли 53 млн единиц в 2018 году. Согласно новому исследованию аналитической компании Berg Insight, в 2019 году объем поставок увеличится почти втрое, достигнув 142 млн девайсов. Большую часть коммерческих развертываний устройств обеспечивает Китай, где на долю полупроводниковых компаний HiSilicon и MediaTek приходится большая часть объема NB-IoT-модемов, передает Iot.ru.

«В ближайшие 18 месяцев поставки устройств NB-IoT будут быстро расти на европейском и североамериканском рынках, — говорит Фредрик Сталбранд, старший аналитик Berg Insight. — Несмотря на то, что ранние развертывания были сфокусированы на традиционных вертикалях, таких, как интеллектуальные измерения, мы ожидаем, что NB-IoT будет интегрирован в более широкий набор продуктов в 2019–2020 годах, включая бытовую технику, дверные замки и детекторы задымления».

Сочетая низкое энергопотребление и безопасность, присущую сотовой связи, стандарт NB-IoT предоставляет множество преимуществ для подключенного сегмента домов и зданий, отмечают аналитики. NB-IoT ускоряет глобальную тенденцию перехода от 2G к 4G.

Крупные североамериканские операторы были поздними последователями этой технологии, но теперь подключают или испытывают NB-IoT в своих сетях в качестве дополнения к LTE-M. T-Mobile первым запустил NB-IoT в 2018 году, за ним в первой половине 2019 года последовали Verizon и AT& T. В Европе ведущие мобильные операторы добились значительных успехов в области повсеместного NB-IoT-покрытия. Одним из лидеров в регионе является Vodafone, который намерен развернуть коммерческие сервисы NB-IoT во всех своих сетях до 2020 года. В конце 2018 года оператор предоставлял услуги в новом стандарте в 11 странах, включая Германию, Италию, Великобританию, Испанию и Нидерланды. Deutsche Telekom запустил первую сеть в Германии и Нидерландах в середине 2017 года, а в конце 2018 года предложил покрытие еще в пяти странах. Telefónica запустила свои первые NB-IoT-сети в Испании и Германии. Другие мобильные операторы, предлагающие NB-IoT в регионе, включают Orange в Бельгии, TIM в Италии, МТС в России, Telia и Telenor в скандинавских странах, а также ряд национальных операторов мобильной связи. Стандарт также доступен в Австралии, Сингапуре, ЮАР, Южной Корее, Японии, Индонезии, Бразилии, Турции и ОАЭ.