Определены победители хакатона, проведенного в рамках АММ

В конкурсе приняли участие шесть команд, представивших свои решения для промышленности.

Организационный комитет АММ 2019 и Автономный кластерный фонд Tech Garden в рамках международного горно-металлургического конгресса провели хакатон Mining Challenge 2019 для начинающих предпринимателей, программистов и стартаперов.

Основной целью хакатона стало вовлечение корпораций в практическую цифровизацию через использование точечных IT -решений и развитие компетенции казахстанских поставщиков IT-услуг в рамках задач по внедрению высокотехнологичных инноваций в традиционные отрасли промышленности РК, поставленных перед фондом МИИР РК.

Участникам было предложено несколько задач по следующим направлениям:

— Разработка блокчейн на базе технологий и решений Microsoft.

— Разработка единого окна компаний для коммуникаций с поставщиками, гражданами и т. д.

— Web-приложение с панелью для отчетных данных на основе REST API платформы EcoDomus.

— Потоковый конвейер обработки данных, для тестирования в режиме реального времени.

В хакатоне приняли участие шесть команд из числа молодых технологичных компаний Казахстана, которые представили свои решения на поставленные задачи. Экспертное жюри, рассмотрев работы участников, признало успешными решения трех команд.

«Я была рада увидеть хорошие, сильные стартапы, представленные молодыми казахстанскими компаниями, которые на базе облачных платформ, на базе собственных разработок решали сложные бизнес-задачи для крупных компаний, в том числе и горно-рудного комплекса. Я уверена, что такие стартапы будут и дальше развиваться. И если наша индустрия это поддерживает и государство дает поддержку, вполне вероятно, что мы получим ту самую выгоду, тот самый выхлоп, которые ребята и заявляли сегодня», — отметила член жюри Толкын Нурушева, Microsoft Казахстан.

Победителями хакатона стали:

— Тимур Рыспеков из проекта AbsoluteTechnologies Lab, представивший решение задачи IoT для АО «АК Алтыналмас».

— Олжас Пазылдаев из проекта Ultimate Carbon с решением задачи по блокчейн для компаний группы «Казахмыс».

— Арслан Муса из проекта ЭСМО Азия с решением задачи по медосмотру для компаний группы «Казахмыс».

Каждый победитель получил денежный приз в размере 500 тысяч тенге и возможность пройти акселерацию по программам АКФ Tech Garden.