Alibaba, Mail.ru и Мегафон создадут гиганта электронной коммерции в СНГ

Совместные инвестиции в СП составят 382 миллиона долларов.

Alibaba Group, ПАО «МегаФон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получили одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ на запуск крупнейшего совместного предприятия в области электронной коммерции в России и СНГ.

Еще в сентябре 2018 г. стороны договорились о формировании совместного предприятия (СП AliExpress Россия) на базе существующего e-commerce-бизнеса AliExpress в России, а также платформ Mail.ru Group. Стороны провели совместную работу по согласованию обязывающих договоров, имеющих отношение к созданию СП AliExpress Россия, на основе ключевых принципов, которые были зафиксированы в рамочном соглашении, подписанном всеми акционерами в сентябре 2018 года во Владивостоке.

Контрольным пакетом акций СП AliExpress Россия будут владеть российские стороны, а Совет директоров будет включать представителей РФПИ, Alibaba Group, МегаФона и Mail.ru Group. Менеджмент СП возглавят два генеральных со-директора. Один из них будет номинирован от Alibaba Group, другой — от Mail.ru Group.

СП призвано создать беспрецедентно выгодные условия для предпринимателей, потребителей и интернет-пользователей в России и СНГ, а также ускорить развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров. В рамках партнерства СП AliExpress Россия и Mail.ru Group заключают соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен трафиком и продуктовые инициативы. СП AliExpress Россия будет использовать платформы Mail.ru Group для продвижения своих услуг с помощью эксклюзивных решений по интеграции и маркетинговых программ.

«Благодаря партнерству СП AliExpress Россия сможет ускорить развитие цифровой экономики в России и странах СНГ на том уровне, которого стороны соглашения не смогли бы достичь поодиночке. Вместе мы сможем предложить потребителям в России и других странах региона новый уникальный подход к розничной торговле, объединяющий социальные платформы и коммерцию. Мы также дадим местным брендам и представителям малого и среднего предпринимательства возможность предлагать свою продукцию на локальном и международном рынке. Миссия Alibaba — сделать так, чтобы бизнес было легко вести повсюду. СП — важная часть международного развития Alibaba и шаг к нашей цели: поддержать 10 миллионов малых компаний на пути к прибыльности и охватить 2 миллиарда потребителей по всему миру», — заявил Дэниэл Чжан, генеральный директор Alibaba Group.

Alibaba Group инвестирует в СП 100 млн долларов и сделает его частью бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress. МегаФон продаст Alibaba Group свою экономическую долю в 9,97% в Mail.ru Group в обмен на 24,3% долю в СП AliExpress Россия, при этом доля владения голосующими акциями составит 30,2%. Mail.ru Group передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao и денежные средства в размере 182 млн долларов. Доля компании в СП AliExpress Россия составит 15%, а доля владения голосующими акциями — 18,7%. РФПИ инвестирует в СП 100 млн долларов и может приобрести у Alibaba Group акции СП на сумму 194 млн долларов. После исполнения данного опциона на покупку дополнительных акций СП AliExpress Россия фонд будет владеть 12,9% в СП, а доля владения голосующими акциями составит 9,6%.