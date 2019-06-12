Фитнесс-приложения набрали 1,77 млрд скачиваний за 2018 год

Их аудитория с каждым годом становится все более избирательной.

По данным исследования Google «Health and Fitness. Industry Overview», приложения, которые помогают пользователям поддерживать себя в хорошей физической форме, по-прежнему популярны — у них 1,77 миллиарда скачиваний за 2018 год. Но с каждым годом аудитория становится все более избирательной.

С 2016 по 2018 год рынок приложений для фитнеса и здоровья быстро рос: от года к году число скачиваний стабильно увеличивалось на 22%. При этом большая доля роста и скачиваний приходилась на страны ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка). С конца 2018 года рост замедлился, скачиваний становится значительно меньше. По прогнозам Google, в 2019 году рост составит всего 16% — в основном за счет США и развивающихся рынков. К концу года общее количество скачиваний не превысит 2,06 миллиардов.

За последние два года Google Play значительно опередил своего соперника iOS: именно за счет первого, в основном, и растет рынок приложений для фитнеса и здоровья. На Google Play пришлось 940 миллионов из 1,77 миллиарда скачиваний в 2018 году, а в 2019 ожидается 1,2 миллиарда из 2,06. Главное преимущество iOS в том, что сервис позволяет создателям приложений зарабатывать больше, чем Google Play. Это происходит из-за роста маржи от года к году. За 2017–2018 годы она выросла больше, чем в два раза — с $0,50 до $1,12.

При этом, ситуация на рынке нестабильна и каждый год резко меняется: одни компании растут со скоростью до 300% в год, другие едва удерживают свои позиции. Между тем, уже несколько лет одними из главных игроков на рынке остаются Leap Fitness Group (приложения Water Drink Reminder, Plank Workout, 30 Day Fitness Challenge) и Simple Design (Period tracker, Fat Burning Workout, Body Editor). Они не покидают тройку лидеров последние три года.