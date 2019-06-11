В Уральске открылась инновационная площадка IT HUB ЗКО

На базе IT HUB будет оказываться целенаправленная поддержка местных молодых ребят, занимающихся информационными технологиями.

На инновационная площадке, расположенной в здании Smart Uralsk, будет оказываться комплексная поддержка проектам в сфере IT. Это предоставление рабочего места на льготных условиях, бесплатные консультации IT-экспертов и государственных органов, сопровождение проектов, презентация потенциальным инвесторам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление по цифровизации ЗКО.

В первый день работы IT HUB были презентованы разработки местных компаний, такие как «Smart office», в 3-5 раз дешевле имеющихся аналогов; проект «Интернет вещей в сфере ЖКХ», который позволит снизить оплату жителей города за коммунальные услуги до 20%; стартап старшеклассников «Назарбаев интеллектуальная школа», проект «Mojidet», платформа для анализа качества обслуживания населения путем определения эмоций людей.

Как отметил первый заместитель акима области Гали Искалиев, на базе IT HUB будет оказываться целенаправленная поддержка местных молодых ребят, занимающихся информационными технологиями, так как цифровизация — это уже не будущее, а настоящее.

Одним из покупателей проектов IT HUB будет акимат Западно-Казахстанской области. В первый день работы площадки Гали Искалиев вынес на обсуждение вопрос киберзащиты и оптимизации расходов государственных учреждений по обслуживанию оргтехники, сайтов, сетей, программного обеспечения. В настоящее время из-за недобросовестных поставщиков услуг имеются риски утери персональных данных людей, а также по бесперебойной работе медицинских учреждений и коммунальных предприятий. Гали Искалиев предложил усилить требования к поставщикам услуг, укрупнить лоты закупок по направлениям (здравоохранение, образование и др.) в обмен на качество услуг и оптимизацию бюджета области.

Стоит отметить, что в области активно развивается цифровизация. В сфере здравоохранения региона охват информационными системами составляет 100% (город и районные центры), 100% отчетных форм (121) ведутся в безбумажном виде. Жители Уральска имеют электронные паспорта здоровья, что позволило исключить повторные анализы и увеличить время на осмотр пациента с 5 мин до 15 мин. Все бригады скорой медицинской помощи оснащены планшетами и GPS-навигаторами. Система управления электронной очередью во всех поликлиниках города позволила упорядочить поток населения и сократить время ожидания с 30 до 15 минут.

В сфере образования автоматизирована услуга очередности и зачисления в детские сады. Прозрачность этой системы позволила исключить человеческий фактор и создать удобства для жителей. В данный момент завершаются работы по автоматизации зачисления детей в первые классы школ.

Для цифровизации сферы ЖКХ город полностью покрыт базовыми станциями LP-WAN. На сегодня по беспроводной технологии установлено 9 тысяч счетчиков воды, 1168 общедомовых счетчиков тепла, 7 тысяч счетчиков электричества. Внедряется геоинформационный портал и управление инвестиционными проектами.

«В целом, цифровая трансформация ЗКО насчитывает свыше 140 проектов, включая практически все сферы жизнедеятельности региона. Основная миссия таких проектов — улучшение качества жизни населения и обеспечение прозрачности работы государственных учреждений», — отметил Гали Искалиев.