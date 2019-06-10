Создан Консультативный координационный совет по информационной безопасности

Члены совета проведут рабочие встречи для обсуждения проблем и вопросов мониторинга обеспечения ИБ в Казахстане.

Для поддержания требуемого уровня защищенности государственных электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры РК от внешних и внутренних угроз был сформирован Консультативный координационный совет по информационной безопасности из числа профильных специалистов государственных органов и организаций. Об этом сообщает KZ-CERT.

4 июня в РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК состоялось первое заседание ККС по информационной безопасности, в ходе которого члены ККС ознакомились с текущим состоянием информационной безопасности в государственных органах, обменялись мнениями в отношении выработки мер по взаимному обмену между госорганами оперативной и иной информацией по вопросам реагирования на угрозы и инциденты ИБ, обсудили вопросы проведения исследований программного кода на наличие вредоносного функционала, испытаний объектов информатизации электронного правительства и информационных систем, отнесенных к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, на соответствие требованиям информационной безопасности и т. д. Также участникам были продемонстрированы возможности платформы для оперативного взаимодействия, позволяющей обмениваться данными об информационной безопасности между организациями.

По итогам обсуждения членам ККС поручено приступить к исполнению задач, указанных в протоколе, организовать рабочие встречи для предметного обсуждения проблем и вопросов мониторинга обеспечения информационной безопасности и др. Следующее заседание ККС по информационной безопасности намечено провести в сентябре 2019 года.