Сенаторы недовольны срывом программы по переходу на цифровое ТВ

Казтелерадио в 2017 году не использовало 7,4 млрд тенге, выделенных на эти цели.

В 2018 году в РК введено радиотелевизионных станций для цифрового вещания всего 7,1% от плана. Об этом сообщил депутат сената парламента Серик Бектурганов. В результате на 1 января 2019 года остались неиспользованными 5,5 млрд тенге, передает «Курсив».

«В республиканском бюджете для внедрения и развития цифрового телерадиовещания выделяются немалые средства, которые через акционерное общество „Национальный инфокоммуникационный холдинг ‚Зерде‘“ направляются в АО „Казахтелерадио“. Как мы знаем, „Казахтелерадио“ в 2017 году не использовало 7,4 млрд тенге, выделенных на эти цели. Однако, несмотря на это, в 2018 году выделяется еще 3,6 млрд тенге, — сказал Бектурганов на пленарном заседании палаты 6 июня. — Все это, на наш взгляд, связано с отсутствием действенного контроля со стороны уполномоченного министерства и отсутствием спроса с руководства „Казтелерадио“, что приводит к тому, что большинство конкурсов по государственным закупкам проводится на низком уровне и приводит к невыполнению договорных обязательств со стороны подрядчиков. Достаточно сказать, что за 2018 год введено в эксплуатацию радиотелевизионных станций для цифрового телерадиовещания всего 7,1% от плана».

В результате, по его словам, государственная программа по переходу на цифровое телевидение сорвана, а все сроки ее реализации «давно прошли».

«Вопрос — кто и какую понес персональную ответственность в министерстве, АО „Зерде“ и АО „Казтелерадио“ за такое положение дел в стратегической отрасли, непосредственно влияющей на информационную безопасность страны?», — спросил Бектурганов.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев отметил, что это «абсолютно правильный вопрос».

«Строительство так называемого цифрового телерадиовещания — это вопрос информационной и национальной безопасности, поэтому этот вопрос на постоянном контроле находится. К сожалению, почему сроки были сдвинуты — с 2011 по 2014 год было серьезное недофинансирование в связи с кризисом», — сказал он.

В 2015 году произошел секвестр бюджета, и программа была приостановлена. В 2016 году произошли серьезные изменения курса национальной валюты и, поскольку оборудование зачастую привозится из-за рубежа, это привело к существенному удорожанию.

«Еще один момент — это недобросовестные подрядчики. У нас порядка 37 договоров было заключено и расторгнуто пять, по 16 ведутся судебные споры. Весь этот процесс находится сейчас на особом контроле. Мы эту работу доведем до конца. Кто персональную ответственность понес по итогам всех этих мероприятий — председатель правления „Казтелерадио“ был уволен», — резюмировал Абаев.