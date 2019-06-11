Уже 14 июня в Казахстане стартуют продажи смартфонов vivo

Начиная с этой даты, смартфоны будут доступны к покупке по всей стране.

14 июня в Казахстане будет дан старт продажам смартфонов vivo. Покупателям будут доступны следующие модели:

vivo V15Pro — идеальные фото и экран без ограничений. Благодаря выезжающей камере смартфона, дисплей занимает 91,64% фронтальной поверхности, что позволяет наслаждаться изображением.

vivo Y17 — сверхширокоугольная AI-камера и быстрая зарядка. Смартфон обладает аккумулятором с энергоемкостью 5000 мА/ч, благодаря чему можно не переживать, что ваш телефон сядет в самый неподходящий момент. Тройная AI-камера позволяет создавать шедевры фотографии, которые без проблем могут конкурировать со снимками, сделанными на профессиональную камеру.

vivo Y93Lite — отличный выбор для любителей селфи. Система искусственного интеллекта поможет сделать идеальные фотографии. Смартфон самостоятельно определит пол, возраст, оттенок и тип кожи, а также окружающее освещение, чтобы подчеркнуть вашу красоту для получения идеального результата.

vivo Y91C — потребляет меньше энергии и работает эффективнее. Смартфон обладает аккумулятором повышенной энергоемкости, восьмиядерным процессором и эксклюзивной системой интеллектуального энергопотребления.

Узнать больше о продуктах компании vivo вы сможете на официальном сайте компании.