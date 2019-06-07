Странам СНГ презентовали национальную цифровую платформу Казахстана

Единая цифровая система позволит комитету не только видеть всю информацию, но и анализировать ее, прогнозировать и принимать меры.

На заседания Совета по физической культуре и спорту с участием представителей стран СНГ прошло обсуждение того, как цифровые технологии могут помочь в развитии спорта. В мероприятии приняли участие главы уполномоченных органов в сфере физической культуры и спорта стран СНГ, а также представители Базовой организации государств-участников Содружества, его исполнительного комитета, руководители подведомственных организаций Минкультуры и спорта Казахстана и другие, передает Sputnik.

В Казахстане разработана национальная цифровая платформа физической культуры и спорта. Ее цель — автоматизация всей сферы спорта. Пока это лишь система на этапе проектирования. Асхат Таспаев, представитель компании-разработчика (холдинг «Зерде»), пояснил, что платформа включает в себя несколько модулей, среди которых — календарь-управление мероприятиями, паспорт спортсмена, сервис статистики и паспорт сооружений. Единая цифровая система позволит комитету не только видеть всю информацию, но и анализировать ее, прогнозировать и принимать меры.

«Все результаты и достижения, к примеру, начинающего, но подающего надежды спортсмена будут отображаться в паспорте. По ним система сама будет выдавать разряды, разумеется, в соответствии с нормативно-правовой базой. Это сделает процесс объективным и прозрачным», — уверен Таспаев.

Цифровизация в спорте, по мнению спикера, позволит вовремя принимать нужные меры, чтобы талантливые ребята не «застревали» на районном и областном уровнях. А также она создаст целостную картину наличия и состояния спортобъектов.

«Что особенно важно, комитет будет видеть ситуацию на периферии. Когда мы поднимем села на достойный уровень, то поднимем и в целом казахстанский спорт», — считает представитель АО «Холдинг „Зерде“».