Новая система по мониторингу соцсетей в РК будет представлена осенью

Работу по проведению мониторинга средств массовой информации на основании договора с профильным ведомством выполняет РГП «Центр анализа и информации», созданное при правительстве.

Грядущей осенью в Казахстане презентуют автоматизированную систему по мониторингу социальных сетей и интернет-ресурсов на наличие запрещенного контента. Об этом на пленарном заседании сената сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, передает Sputnik.

Во время отчета правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета за прошлый год к министру информации обратился сенатор Ерик Султанов. По его словам, на создание автоматизированной мониторинг-системы национального информационного пространства было выделено 1,7 миллиарда тенге. При этом пока от ведомства нет данных о том, какую информацию госорганы получают и как используют ее на практике.

Глава МИОР ответил, что сейчас поток информации в РК резко увеличился, и вручную мониторить запрещенный контент стало невозможным. К противоправному контенту Даурен Абаев отнес пропаганду суицида, терроризма и экстремизма, культа жестокости и насилия.

«Мы столкнулись с этой проблемой. Отрабатывать вручную уже невозможно, потому что источников информации много: соцсети и мессенджеры, телевидение, газеты, радио — всем этим сейчас занимается автоматизированный мониторинг информационного пространства», — сообщил министр.

Абаев уточнил, что за прошлый год порядка 120 тысяч случаев противоправного контента было удалено с различных интернет-ресурсов. Также министр проинформировал о работе в социальных сетях. Для выявления противозаконного контента представители ведомства обращаются ко всем интернет-группам.

«Все, что запрещено в Казахстане, мы удаляем. Мы все материалы передаем в Генеральную прокуратуру, МВД, КНБ и Совет безопасности для принятия определенных процессуальных действий. Осенью мы готовы презентовать систему сенаторам», — заключил глава министерства.