80% компаний подвергались кибератакам на IoT-устройства

Средний убыток в результате целенаправленных атак превысил 330 тыс. долларов.

Восемь из десяти организаций за последние 12 месяцев подвергались кибератакам на IoT-устройства, говорится в отчете Irdeto. В опросе приняли участие 700 предприятий в пяти странах (Китай, Германия, Япония, Великобритания и США) в сферах транспорта, обрабатывающей промышленности и здравоохранения. Порядка у 90% из этих компаний наблюдались сбои в работе, либо были скомпрометированы данные сотрудников и клиентов. Средний убыток в результате целенаправленных кибератак на IoT превысил 330 тыс. долларов, передает Iot.ru.

Негативными результатами аналитики назвали следующие факторы:

— Только 7% респондентов заявили, что в их организации есть все необходимое для решения проблем кибербезопасности;

— 46% заявили о необходимости получить дополнительные знания для решения всех аспектов кибербезопасности;

— Порядка 26% компаний не имеет технологий защиты программного обеспечения, использующегося для решения бизнес-задач;

— Только 52% компаний реализовали защиту мобильных приложений.

Среди положительных результатов:

— 18% планируют добавить защиту программного обеспечения в следующем году;

— 29% планируют добавить защиту мобильных приложений;

— 30% планируют сделать безопасность частью жизненного цикла продукта.