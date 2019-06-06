К 2050 году объем электронных отходов может утроиться

Эксперты МСЭ предупреждают о росте объемов электронных отходов, которые представляют серьезную опасность для окружающей среды и здоровья людей.

К 2050 году объем электронных отходов может вырасти почти в три раза — до 120 млн тонн. По последним оценкам, в мире ежегодно списывается порядка 50 млн тонн электронных отходов (компьютеров, ноутбуков, компьютерных приставок, мобильных телефонов, телевизоров, холодильников и другой бытовой электроники), что по весу превышает все когда-либо произведенные авиалайнеры. Лишь 20% этих отходов официально перерабатывается.

В рамках глобального партнерства по статистическим данным об электронных отходах, одним из учредителей которого является Международный союз электросвязи, запущен портал, где можно найти сведения об электронных отходах с разбивкой по регионам и странам, в том числе на душу населения. Портал предназначен для директивных органов, отрасли, академических организаций и широкой общественности. В настоящее время сведения по электронным отходам предоставляют уже около 40 стран мира.

«В электронных отходах содержатся вещества, представляющие большую опасность для окружающей среды и здоровья людей, в особенности при неосторожном обращении с ними. Надежные и официальные данные и статистические показатели по электронным отходам являются хорошей базой для разработки законодательства по электронным отходам и управления ими на национальном уровне», — считает генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао.

В то же время, эксперты отмечают, что электронные отходы открывают перспективы стоимостью свыше 62,5 млрд долларов в год, если их утилизировать в соответствующих цепочках и соответствующими методами, и обладают потенциалом создания новых рабочих мест во всем мире.