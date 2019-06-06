В Казахстане упрощена процедура экспорта для казахстанских интернет-предпринимателей

Нововведение открыло для интернет-предпринимателей новое «окно» для продажи товаров за рубеж.

Председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов рассказал о работе компании по развитию рынка электронной коммерции. Он сообщил об открытии цифровых офисов, где пользователи могут получить услуги без участия сотрудников Казпочты посредством терминалов, передает Primeminister.kz.

Самая свежая инициатива по развитию рынка e-commerce — упрощение процедур экспорта для предпринимателей. В начале апреля Касымжомарт Токаев подписал закон, который существенно упростил оформление международных таможенных документов. Сакен Сарсенов выразил уверенность, что это нововведение откроет для 1700 казахстанских интернет-предпринимателей новое «окно» для продажи товаров за рубеж, что станет еще одним толчком для роста электронной коммерции.

«До апреля 2019 года казахстанские интернет-магазины отправить свои товары покупателю в другую страну просто так не могли. Для этого необходимо было на каждую посылку оформить таможенную декларацию и оплатить сборы в таможенных органах. Теперь же в качестве таможенной декларации можно использовать почтовые документы, которые оформляет Казпочта, причем совершенно бесплатно», — пояснил С. Сарсенов.

Кроме того, для владельцев интернет-магазинов Казпочта запустила Kazpost Store, который позволит им использовать полезные сервисы Казпочты на своих сайтах. Среди них — новые почтовые индексы, расчет стоимости доставки, генерация адресного ярлыка, трекинг.