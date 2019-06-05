Apple представила iOS 13

Традиционное обновление мобильной системы, главным нововведением которой стала темная тема для всего интерфейса.

Компания Apple объявила о выпуске iOS 13, операционной системы, которая значительно изменит облик iPhone благодаря темному режиму и новым возможностям просмотра и редактирования фото, входа в приложения и на веб-сайты, а также навигации с помощью полностью обновленного приложения «Карты». Скорость работы и отклика iOS 13 повысилась благодаря улучшениям производительности: теперь приложения открываются быстрее, размер их файлов для скачивания стал меньше, а Face ID реагирует еще более оперативно.

С темным режимом у iPhone появился новый стиль. Новая темная цветовая схема используется во всей системе и во встроенных приложениях. Можно настроить его автоматическое включение с заходом солнца или в другое удобное время. Этот режим хорошо подходит для просмотра контента при низком освещении. Сторонние разработчики могут добавить темный режим в свои приложения.

Еще одно улучшение — более удобный просмотр и мощные инструменты для редактирования в приложении «Фото». С помощью встроенных интеллектуальных технологий машинного обучения приложение выбирает из медиатеки лучшие изображения, автоматически скрывая неудачные и похожие фотографии, и показывает важные события за последний день, месяц или год. Благодаря интеллектуальной организации фото и видео стало проще просматривать материалы и находить то, что нужно. А с функцией автоматического воспроизведения видео воспоминания оживают на глазах.

Кроме того, Apple представляет новый, более безопасный, быстрый и удобный способ входа в приложения и на веб-сайты. Пользователю не нужно использовать учетную запись из социальной сети, подтверждать адрес электронной почты или выбирать пароль — для аутентификации достаточно Apple ID. А чтобы защитить данные пользователя, Apple передаст разработчикам приложения или веб-сайта уникальный идентификатор, сгенерированный случайным образом. Даже если для входа требуется ввести имя и адрес электронной почты, пользователь может не раскрывать эту информацию, а вместо этого предоставить уникальный адрес, также сгенерированный случайным образом. Функция Sign In с Apple упрощает аутентификацию с помощью Face ID или Touch ID. Для дополнительной безопасности можно использовать встроенную функцию двухфакторной аутентификации.

Приложение «Карты» было полностью обновлено. Сотрудники Apple проехали 6,5 млн километров, чтобы заново создать базовую карту и предложить пользователям Карты с большим количеством дорог, пешеходных маршрутов, точных адресов и ориентиров. Сейчас новыми Картами можно воспользоваться лишь в некоторых городах и штатах. К концу 2019 года они станут доступны на всей территории США, а в 2020 году — в ряде других стран.

Среди других изменений в iOS 13:

— Обновлен дизайн напоминаний, для их организации и отслеживания появились новые возможности. С быстрой панелью инструментов проще добавить время, дату, место, флажок или вложение.

— У Siri теперь новый, более естественный голос, а быстрые команды Siri поддерживают предложения шаблонов автоматизации, с которыми можно настроить наборы действий для часто повторяющихся ситуаций, таких как путь на работу или поход в тренажерный зал.

— Для CarPlay вышло крупнейшее обновление за всю историю приложения. Теперь в нем новая панель управления, на которой можно одновременно просматривать музыку, карты и не только. Добавлено новое приложение «Календарь», а Siri поддерживает сторонние приложения для навигации и прослушивания музыки.

— Если используются AirPods, Siri может сразу зачитывать вслух входящие сообщения из приложений, поддерживающих SiriKit. Также появилась новая возможность делиться аудио. Она позволяет просматривать фильм или слушать музыку вместе с другом — достаточно поднести вторую пару наушников к iPhone или iPad.

— Функция голосового управления с новым мощным интерфейсом позволяет управлять iPhone, iPad или Mac исключительно с помощью голоса. А благодаря новейшей технологии распознавания речи для Siri транскрипция и редактирование текста с использованием голосового управления выполняются еще более качественно.

— В заметках появилось новое представление Gallery View, дополнительные возможности совместной работы с папками общего доступа, новые инструменты поиска и варианты составления списков.

— QuickPath теперь позволяет легко печатать одной рукой на клавиатуре iOS, проводя пальцем по нужным буквам. Улучшены возможности редактирования текста: пролистывание документов, перемещение курсора и выбор текста теперь выполняются быстрее и точнее.

— В приложении «Файлы» теперь есть возможность экспорта папок в iCloud Drive и доступ к внешним носителям информации, таким как SD-карты и USB-накопители.

— Приложение «Здоровье» предлагает возможности регулярной проверки уровня слуха, а также новые способы отслеживания, визуализации и прогнозирования менструального цикла.

— Службы геолокации теперь обеспечивают больше возможностей настройки доступа приложений к данным о местонахождении, включая новую возможность поделиться данными только один раз. Также доступно больше информации о том, когда приложения используют данные геолокации в фоновом режиме.

Предварительная версия iOS 13 для разработчиков уже доступна участникам программы Apple Developer Program, а общедоступная бета-версия станет доступна пользователям iOS немного позднее. Новые функции программного обеспечения появятся этой осенью в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 6s и выше, а также на iPadOS для iPad Air 2 и выше, всех моделей iPad Pro, iPad 5-го поколения и новее, а также iPad mini 4 и новее. В iPadOS появится ряд новых возможностей и интуитивно понятных функций, использующих уникальные характеристики iPad.