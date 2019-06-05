Более 50 стран мира готовятся к 5G

По мере развертывания все большего количества сервисов растет и экосистема устройств.

Global mobile Suppliers Association (GSA) представила свежий дайджест по подготовке к внедрению 5G, согласно которому 59 стран мира официально рассматривают возможность выделения определенных полос спектра частот для 5G, либо проводят консультации относительно распределений спектра, или же объявили о планах выставить на аукцион частоты. Этот список включает страны, рассматривающие или распределяющие спектр на технологически нейтральной основе с учетом 5G, но исключает страны, предпринимающие такие инициативы в отношении спектра, который выделяется главным образом для предоставления услуг 3G или 4G. При этом авторы отчета отмечают, что в некоторых странах реализуется несколько инициатив.

— Албания: тендер на 800 МГц завершен.

— Бельгия: начаты консультации по использованию 26 ГГц для 5G.

— Канада: аукцион спектра на 600 МГц завершен.

— Колумбия: объявлено о планах провести аукцион по использованию спектра на частотах 700, 1900 и 2600 МГц.

— Чехия: аукционы на частоты 700 МГц и 3500 МГц запланированы на 2019 год.

— Греция: выданы лицензии на тестирование 5G, распределение полных лицензий ожидается позднее в текущем году. Кроме того, названы участники аукциона на 800/2600 МГц.

— Индонезия: обновлена дорожная карта по выделению частот.

— Япония: объявлен конкурс на частоты для 5G.

— Косово: проводятся консультации по выделению спектра на 800, 900 и 1800 МГц.

— Литва: проводятся консультации по выделению спектра.

— Люксембург: проводятся консультации по выделению спектра.

— Малайзия: проводятся консультации о рассматриваемых полосах для 5G.

— Нидерланды: ACM (Authority for Consumers & Markets) выпустило финальные рекомендации для правительства по аукционам на частоты 700, 1400, 2100 и 3500 МГц.

— Мексика: определены девять полос, потенциально подходящих для 5G.

— Норвегия: аукцион на спектр завершен.

— Сингапур: объявлены новые консультации по нормативно-правовой базе для внедрения 5G.

— Украина: названы возможные даты аукциона на спектр частот для 5G.

— США: завершены торги аукциона на 24 ГГц, опубликованы правила проведения торгов по спектру в диапазонах 37, 39 и 47 ГГц.

— Вьетнам: рассматривается обновленная информация о полосах спектра.

Ранее в GSA отмечали, что 235 операторов в 93 странах запустили с ограниченной готовностью, развернули, продемонстрировали, проводят испытания или получили лицензии на проведение полевых испытаний мобильного 5G или FWA 5G. Кроме того, 45 операторов в 30 странах объявили о развертывании 5G в своей сети, а 17 операторов объявили об ограниченных запусках услуги 3GPP 5G.

«С начала 2019 года количество устройств 5G быстро росло, поскольку операторы в разных частях мира вывели на рынок свои первые коммерческие услуги 5G. По мере запуска все большего количества сервисов, мы можем ожидать, что экосистема устройств будет продолжать быстро расти», — заявили представители Global mobile Suppliers Association.

Среди таких устройств — телефоны, точки доступа, устройства CPE, ноутбуки, модули, донглы/ адаптеры, маршрутизаторы IoT, терминалы USB. Всего — 64 новых устройства 5G 64, исключая региональные варианты и прототипы, которые, как ожидается, не будут коммерциализированы.